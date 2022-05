Franco Fioravanti lancia una frecciatina ad Armando Incarnato a Uomini e Donne: “I sottotitoli, grazie”

Franco Fioravanti ha frequentato per qualche settimana Gemma Galgani in passato, ma, poi ha deciso improvvisamente d’interrompere la conoscenza, lasciando anche la dama da sola in stazione.

Nella puntata dell’11 maggio del dating show si è tornato sull’argomento e Maria De Filippi ha esposto la sua opinione al cavaliere in modo molto franco. Anche Armando Incarnato ha avuto uno scontro verbale con Franco Fioravanti.

Franco Fioravanti contro tutti a Uomini e Donne

Si vede che siamo arrivati alla fine della stagione di Uomini e Donne. Infatti, arrivati a maggio, sembra che anche Maria De Filippi si sia scocciata di tutti.

La conduttrice, in questo periodo, è protagonista di almeno uno sbrocco a puntata. Nella puntata dell’11 maggio è toccato a Franco Fioravanti, che stava tranquillo per i fatti suoi da tempo, ma, è stato rimesso sotto riflettori da Veronica Rimondi, tronista nel ruolo di opinionista.

L’atteggiamento avuto da Franco Fioravanti nei confronti di Gemma Galgani non credo sia piaciuto a nessuno, ma, perché rimproverarlo a scoppio ritardato: “Questione di essere umani… La cortesia di sapere se è viva o se è morta, uomo e donna che sia… Questione umana“.

Si deve dare il merito a Franco Fioravanti di non aver fatto una piega neanche davanti all’ira della conduttrice televisiva.

Anzi, il cavaliere si è scagliato anche contro Armando Incarnato senza colpo ferire: “I sottotitoli, grazie… Mi auguro che tuo figlio non abbia preso da te“.

Biagio Di Maro e Tina Cipollari: nuovo scontro tra i due protagonisti di Uomini e Donne

Inaspettatamente Biagio Di Maro, dopo alcune settimane di metamorfosi e dopo essere arrivato ad affermare che le dame volessero, perfino, sfruttarlo, è tornato quello di prima.

Il cavaliere ha portato fuori una nuova dama e ha messo in atto il suo solito copione, come sottolineato da Tina Cipollari: “Queste serate sempre con un unico scopo… Ma quanto se meschino… Squallido… Finale scontato, sempre quello“.

La cosa più assurda, invece, è quanto se la rideva la dama in questione, raccontando i dettagli del loro bacio. Contenta lei.

Il cavaliere è caduto anche in uno scivolone nei confronti di Tina Cipollari: “Mi piaci da qua a qua, sotto non mi piaci“. Ma l’opinionista ha saputo rispondere per le rime: “Babbione”.