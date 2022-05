Martellate in testa alla ex compagna durante un tentativo di violenza sessuale: 54enne in manette a Carbonia

Una donna di 40 anni è stata colpita a martellate in testa dall'ex compagno, 54 anni, a Carbonia: la ricostruzione del dramma consumatosi poche ore fa in Sardegna.

Attirata in trappola con la scusa di un ultimo chiarimento, poi l’aggressione brutale. Una donna di 40 anni sarebbe stata colpita ripetutamente a martellate in testa dall’ex compagno che avrebbe tentato una violenza sessuale all’interno della sua casa di campagna a Carbonia, in Sardegna. L’uomo, 54 anni, è finito in manette.

Martellate in testa alla ex compagna durante un tentativo di violenza sessuale a Carbonia

Il dramma della 40enne si sarebbe consumato poche ore fa in una zona di campagna del Comune sardo. Lo riporta Ansa, secondo cui la donna sarebbe stata colpita alla testa diverse volte con un martello dopo aver respinto l’ex convivente che avrebbe cercato di violentarla.

Stando a quanto finora ricostruito, in una storia che arriva alle cronache pochi giorni dopo l’orrore di Samarate – dove un uomo avrebbe ucciso a martellate moglie e figlia 16enne, ferendo gravemente un altro figlio – l’indagato avrebbe teso una trappola alla sua ex compagna invitandola nella sua abitazione per un chiarimento dopo la fine della relazione. Una volta arrivata sul posto, la donna sarebbe stata aggredita con ferocia.

Donna colpita a martellate in testa a Carbonia: le accuse a carico dell’ex compagno

L’aggressione si sarebbe verificata domenica scorsa e a lanciare l’allarme sarebbe stata la stessa 40enne.

Nonostante le lesioni riportate, tra cui una profonda ferita alla nuca, sarebbe riuscita ad allertare il 112 e l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Carbonia si sarebbe rivelato decisivo per salvarla. Il 54enne sarebbe stato arrestato poco dopo con le accuse di tentato omicidio, violenza sessuale e sequestro di persona.

Da una prima ricostruzione emerge una sequenza terribile: durante l’incontro con la ex, l’uomo l’avrebbe rinchiusa in una baracca della sua proprietà dopo averla trascinata con la forza, per poi tentare di abusare di lei.

Nel giro di pochi istanti, l’aggressione a colpi di martello. Soccorsa dai militari intervenuti dopo la sua telefonata, la donna sarebbe stata ricoverata. Non risulterebbe in pericolo di vita.

1522 è il numero nazionale anti violenza e stalking, attivo 24 ore su 24 e gratuito, per fornire la prima assistenza alle vittime di questi reati. Rispondo operatrici specializzate nella gestione delle richieste di aiuto e supporto.