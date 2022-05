Mercedesz Henger pizzicata con un uomo prima di partire per L’Isola dei Famosi. Le immagini dello scoop

L’Isola dei Famosi 2022 sta accogliendo sempre più nuovi naufraghi. Tra le nuove reclute vi è anche Mercedesz Henger che è già una vecchia conoscenza del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Sin da subito la nuova naufraga ha legato molto con Edoardo Tavassi con cui ha creato un rapporto speciale, ma alcune foto prima della sua partenza per l’Honduras la mostrano in dolce compagnia di un altro uomo.

Mercedesz Henger paparazzata con un uomo

Nella scorsa puntata di Mattino 5, Federica Panicucci ha mostrato alcune immagini che ritraggono Mercedesz Henger in dolce compagnia di un uomo prima della sua partenza per l’Honduras.

I due sono stati paparazzati mentre si salutano scambiandosi un bacio in un locale, molto probabilmente di Milano. Le foto sono un po’ sfocate, ma il bacio è molto evidente.

Il paparazzo che ha scattato le foto, in collegamento con la conduttrice Federica Panicucci, ha sostenuto con sicurezza che Mercedsz sia in realtà già fidanzata e che quindi stia prendendo in giro Edoardo Tavassi sull’Isola dei Famosi, facendogli credere che tra loro ci possa essere anche qualcosa di più di una semplice amicizia. “Mi dispiace per Edoardo, ma Mercedesz è impegnata già da diverso tempo“, ha rivelato infatti il fotografo.

Mercedesz Henger: chi è l’uomo con lei nelle foto

Stando ancora alle parole del paparazzo, sembra che la fiamma della figlia di Eva Henger, immortalato con lei nelle immagini, sia Fulvio Panavati.

Di lui non si hanno molte informazioni, ma dal suo profilo Instagram – seguito dalla naufraga – si apprende che lavora nel mondo della pubblicità e del marketing. Inoltre, possiede un brand di abbigliamento sportivo e intimo.

I due non hanno foto insieme sui social e, a differenza di quanto sostiene il paparazzo di Mattino 5, non hanno ancora rilasciato nessuna rivelazione ufficiale circa una loro presunta frequentazione.