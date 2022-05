Mercedesz Henger nel mirino degli hater per L’Isola dei Famosi: la replica di mamma Eva alle critiche

Sono giorni difficilissimi questi per Eva Henger, che al momento si trova in ospedale per ricevere le cure necessarie dopo l’incidente automobilistico che l’ha coinvolta qualche giorno fa. In un momento come questo gli hater hanno criticato sua figlia Mercedesz per essere rimasta a L’Isola dei Famosi invece di rientrare a casa per stare con sua madre. Quando l’attrice ha scoperto degli attacchi a sua figlia, ha risposto per le rime agli utenti.

Esplode la polemica su Mercedesz Henger a L’Isola dei Famosi: mamma Eva risponde agli hater

In questi giorni Barbara D’Urso si è molto concentrata sulla terribile vicenda accaduta ad Eva Henger, che proprio poco tempo fa è stata coinvolta in un incidente stradale alquanto grave.

Grazie a Pomeriggio 5 infatti non solo ha aggiornato il pubblico sulle condizioni di salute della donna, ma ha anche comunicato spesso proprio con la star.

Durante uno degli ultimi collegamenti, infatti, ne ha approfittato per farle presente che alcuni hater hanno criticato sua figlia Mercedesz per essere rimasta a L’Isola dei Famosi nonostante l’incidente della madre. Quest’ultima dunque ha voluto fare chiarezza, spiegando che la ragazza sarebbe voluta tornare ma è stata lei a chiederle di non farlo.

“Sbagliano, perché le ho detto io di non tornare. Nessuno deve rinunciare a una cosa bella per sé per me. A me fa più piacere vederla lì, almeno mi fa compagnia – ha sottolineato la Henger – come mi fai compagnia tu Barbara. Mi fa più piacere, anziché piangere qui con me“.

E poi ancora: “Questo è il suo lavoro. Se avesse avuto un altro lavoro prima o poi sarebbe dovuta tornare. La vedo di più così. Non dite cattiverie per favore. Lei voleva tornare a casa, ho voluto io di no. Non è egoista” ha continuato, non nascondendo un certo senso di colpa per la situazione che si è creata.

Alla fine Eva Henger ha impartito l’ultima lezione agli utenti, consigliando loro di scrivere a lei e di tenerle così compagnia invece di spendere il loro tempo criticando Mercedesz – che sta facendo la sua esperienza in Honduras.

Come sta Eva Henger dopo l’incidente stradale con suo marito Massimiliano Caroletti

Negli ultimi giorni sono stati tantissimi gli aggiornamenti sulle condizioni di salute di Eva Henger, che ha avuto un incidente stradale con il marito Massimiliano Caroletti mentre si recavano in auto a Gyor, dove l’attrice ha una casa.

Di recente Barbara D’Urso ha spiegato che la star ha dovuto subire un altro intervento ad un braccio per il rischio di un’infezione.

La conduttrice ha inoltra spiegato che la soubrette ha bacino, braccio, sterno e tallone fratturati e per questo non è stato possibile trasferirla subito in Italia.

Cosa che, tuttavia, nelle ultime ore è avvenuta, dal momento che la Henger al momento si trova a Roma (esattamente a Villa Parioli) per ricevere ulteriori cure mediche. Ad informare i fan del trasferimento è stato suo marito, che ha spiegato inoltre che la donna dovrà sottoporsi ancora a qualche altra operazione.