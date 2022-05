Eva Henger trasferita a Roma dopo l’incidente avuto con Massimiliano Caroletti: come sta la soubrette

In queste ore Eva Henger è stata trasportata da Gyor in Italia per essere ricoverata a Roma. Come sta la soubrette dopo l'incidente in auto con Massimiliano Caroletti.

Si torna a parlare delle condizioni di salute di Eva Henger, che proprio di recente ha avuto un grave incidente automobilistico mentre si recava nella sua casa di Gyor. Ad informare i fan della soubrette è stato il marito Massimiliano Caroletti, che prima sui social e poi attraverso un’intervista ha annunciato prima che la donna è stata trasferita a Roma e poi ha spiegato come sono le sue condizioni di salute.

Massimiliano Caroletti sulle condizioni di Eva Henger: la donna è stata portata in Italia

Proseguono gli aggiornamenti sulle condizioni di salute di Eva Henger, che qualche giorno fa è stata coinvolta in un grave incidente d’auto mentre cercava di raggiungere la sua casa a Gyor.

In questi giorni le ultime novità sono state condivise da Barbara D’Urso, che ha spesso comunicato telefonicamente con la soubrette.

Questa volta però ad aggiornare i fan è stato il marito della donna, Massimiliano Caroletti, recentemente raggiunto dai microfoni di Novella 2000. L’uomo ha spiegato che l’attrice dovrà subire ancora delle operazioni, ma è ovviamente consapevole che il tutto la aiuterà a guarire

“Eva dovrà essere sottoposta a diverse operazioni, ma è conscia che dopo starà meglio. Eva è la mia vita, non la lascerò mai sola: starò con lei a Villa Parioli” ha spiegato il produttore, che proprio poco fa sui social ha condiviso anche uno scatto per continuare ad informare i fan del viaggio in aereo fatto per trasferire la Henger.

Eva Henger coinvolta in un grave incidente d’auto: cos’è successo

I dettagli del grave incidente automobilistico che ha coinvolto Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti sono stati resi noti quasi immediatamente e a rompere il silenzio è stato il manager della soubrette, Antonio Orso.

L’uomo ha infatti spiegato che “Eva guidava l’auto mentre insieme al marito si stava recando a 80 km dalla sua casa di Gyor per acquistare un cucciolo di cane per la figlia Jennifer” e che proprio lungo il tragitto “All’improvviso sono stati travolti da un’ auto che, in fase di sorpasso, invadeva la loro corsia di marcia”.

L’uomo ha inoltre voluto sottolineare che in quel tratto di strada era assolutamente vietato sorpassare. Ha inoltre spiegato che all’inizio le condizioni di Caroletti apparivano gravissime e che i soccorritori hanno fatto fatica a rianimarlo.