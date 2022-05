Eva Henger operata d’urgenza per il rischio di un’infezione al braccio: le attuali condizioni dell’attrice

Non migliorano le condizioni dell’attrice Eva Henger, che qualche giorno fa ha avuto un terribile incidente in auto mentre si trovava con il marito Massimiliano Caroletti. La donna in queste ore è stata sottoposta ad un intervento al braccio per il rischio di una grave infezione. Quali sono le sue attuali condizioni di salute.

Eva Henger sottoposta ad un intervento al braccio: come sta l’attrice

Si torna a parlare delle condizioni di salute di Eva Henger, che di recente ha avuto un terribile incidente stradale insieme al marito Massimiliano Caroletti. La donna in queste ore è stata operata d’urgenza al braccio, dal momento che i medici temevano una grave infezione all’arto.

A rivelarlo è stata Barbara D’Urso all’interno del sui programma Pomeriggio 5.

“Io sono in contatto con lei – ha spiegato la conduttrice – mi ha lasciato un messaggio questa mattina di 4 minuti in cui ha pianto tutto il tempo ed era sconvolta perché non l’hanno potuta operare in quanto l’altro braccio stava andando in setticemia“.

La D’urso ha spiegato di aver anche ricevuto delle foto terribili e di essere stata informata che la Henger è stata dunque operata per risolvere il problema dell’infezione. Nel corso della diretta è anche stato rivelato che la star al momento non può rientrare in Italia a causa delle fratture multiple che ha su tutto il corpo (bacino, braccio, sterno e tallone).

Il racconto di Eva Henger dopo il tragico incidente in auto

Un momento senz’altro terribile quello vissuto da Eva Henger e Massimiliano Caroletti, che si stavano recando nella casa di Gyor (di proprietà dell’attrice) quando hanno avuto un incidente stradale.

Negli ultimi giorni Novella 2000 ha raccolto anche la testimonianza del dottor Antonio Orso, manager della star, che ha spiegato la dinamica del tragico incidente: “Guidava Eva l’auto mentre, insieme al marito, si stava recando a 80 km dalla sua casa di Gyor per acquistare un cucciolo di cane per la figlia Jennifer” ha spiegato il consulente legale.

E poi ancora: “All’improvviso sono stati travolti da un’ auto che, in fase di sorpasso, invadeva la loro corsia di marcia. Ritengo doveroso precisare che si trattava di una strada statale con linea continua, dove era assolutamente vietato sorpassare“.

Il manager ha inoltre rivelato che all’inizio i soccorritori hanno faticato a rianimare Caroletti – dal momento che le sue condizioni apparivano piuttosto gravi – e che la stessa Henger sulle prime aveva dato per morto suo marito.