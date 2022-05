Obbligo di mascherina, in arrivo lo stop per i viaggiatori: i dettagli sulla data e le nuove regole

Tra pochi giorni entrerà in vigore una novità che riguarda tutti i viaggiatori, in particolare chi si muove all'interno dell'Unione Europea: la data e i dettagli da conoscere.

Cambiano le regole per le mascherine verso il ritorno a una normalità con minori restrizioni. In particolare, c’è un’importante novità in arrivo per i viaggiatori. Ecco di cosa si tratta e da quando entrano in vigore le nuove norme.

Mascherine in aereo, presto non saranno più obbligatorie: la data

Per i viaggiatori che si spostano all’interno dell’Unione Europea c’è una novità da non perdere. Tra pochi giorni, a partire dal 16 maggio, saranno infatti attive nuove raccomandazioni sull’uso delle mascherine all’interno degli aeroporti e a bordo dei voli. Da questa data decadrà l’obbligo di indossare la mascherina, e l’uso dei dispositivi di protezione individuale sarà raccomandato ma non obbligatorio.

Le nuove linee guida relative alla sicurezza dei viaggi sono state pubblicate dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea.

Cosa cambierà dopo la decisione di allentare l’obbligo delle mascherine sui voli e negli aeroporti

L’uso della mascherina sui voli, a partire dal 16 maggio resterà comunque fortemente raccomandato per i passeggeri che starnutiscono o tossiscono. Secondo l’Ecdc e l’Easa, i viaggiatori più vulnerabili dovrebbero continuare a proteggersi utilizzando una mascherina preferibilmente di tipo FFp2.

Questa tipologia è infatti più efficace nella difesa contro il Coronavirus rispetto a una mascherina chirurgica. Le linee guida sottolineando inoltre che questo dispositivo “resta una delle difese migliori contro la trasmissione di Covid-19”.

È inoltre possibile che l’uso della mascherina possa tornare a essere obbligatorio in alcune tratte, per esempio nel caso in cui il volo sia diretto verso una destinazione che invece ne richiede ancora l’uso sui mezzi di trasporto. Oltre a dire addio alle mascherine a bordo, tra pochi giorni Easa e Ecdc disporranno anche un allentamento delle misure più restrittive previste sulle operazioni aeree.

In questo modo dovrebbe essere agevolato il movimento dei passeggeri, continuando a garantire la sicurezza dei viaggiatori.