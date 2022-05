Alba Parietti e Fabio Adami escono allo scoperto: i primi scatti di coppia nelle rovente Ibiza

Da tempo Alba Parietti è tornata, suo malgrado, a far parlare di sé per alcune indiscrezioni sulla sua vita privata. Negli ultimi mesi infatti la showgirl è stata accostata ad un uomo di nome Fabio Adami, su cui però lei non ha voluto rivelare alcun tipo di informazione. Almeno fino ad oggi, dal momento che ha approfittato dei social per condividere i primi scatti da coppia sotto il sole di Ibiza.

Alba Parietti e Fabio Adami non si nascondono più: le parole della showgirl sui social

Soltanto qualche giorno fa Alba Parietti è stata presa in contropiede da Eleonora Daniele, che a Storie Italiane ha fatto alla donna qualche domanda sulla sua vita sentimentale.

In quel momento però ha preferito non sbottonarsi più di tanto e si è limitata a confermare di avere una relazione ma di non voler dire altro perché si tratterebbe di una situazione molto delicata.

Nelle ultime ore però la coppia ha deciso di uscire allo scoperto e ha concesso ai fan della showgirl i primi scatti insieme nella splendida cornice di Ibiza. “F and A. Non abbiam bisogno di parole. La mia migliore stagione” ha scritto nella prima didascalia, evitando ancora di scrivere il nome dell’uomo (che però era stato diffuso già da qualche settimana dal settimanale Chi).

Successivamente è tornata su Instagram per pubblicare un’altra foto con una descrizione che recita: “Non chiedeteci più se è una cosa seria. L’amore è una cosa seria e importante. Forse la più seria (ve lo dico dopo 8 anni da single granitica e convinta). Buona serata”.

Soltanto nell’ultimo contenuto ha poi mostrato meglio il volto dell’uomo, confermandone direttamente anche il nome. “Fabio and me. Fino a due mesi fa ero Io, adesso siamo Noi. Tonight“, sottolineando di nuovo quanto la coppia sia affiatata.

Chi è Fabio Adami, l’uomo con cui Alba Parietti ha una relazione

Da settimane dunque si inseguono diverse indiscrezioni sulla vita sentimentale di Alba Parietti, pizzicata dai paparazzi del settimanale Chi in compagnia di un uomo che (almeno all’inizio) non aveva identità.

Con l’aumentare dei gossip però è timidamente uscita qualche prima informazione su di lui.

Sappiamo infatti che il suo nome è Fabio Adami e che lavora da tempo per l’area vendite di Poste Italiane (come riportato di recente da gossip e tv). Romano e padre di due ragazzi, menzionati anche dalla stessa showgirl durante la su menzionata chiacchierata con Eleonora Daniele.

Stando inoltre alle ultime indiscrezioni, inoltre, sembra che la Parietti abbia già presentato l’uomo a suo figlio Francesco Oppini, altro segnale che la relazione (seppur molto recente) è piuttosto seria.