Antonella Clerici è tornata a É sempre Mezzogiorno: per quale motivo la conduttrice è stata assente

L'assenza di Antonella Clerici dal suo É sempre Mezzogiorno ovviamente non è passata inosservata. In queste ore è tornata in studio spiegando anche il motivo della sa assenza.

Tra i volti più amati del piccolo schermo c’è ovviamente Antonella Clerici, che ormai da moltissimi anni si occupa in Rai dei programmi di cucina più seguiti di sempre. Proprio per questo la sua assenza non passa mai inosservata agli occhi attenti dei suoi numerosi fan, com’è successo lo scorso 10 maggio a É sempre Mezzogiorno. Fortunatamente la donna è riuscita a tornare in studio già a partire dal giorno dopo, spiegando qual è stato il motivo per cui è stata costretta a rimanere a casa.

Antonella Clerici assente da É sempre Mezzogiorno: il primo messaggio della conduttrice

Antonella Clerici, volto ormai estremamente famigliare della fascia meridiana televisiva, dal momento che dall’ormai lontano 2000 (non senza qualche pausa) conduce programmi di cucina tra i più amati dal pubblico del piccolo schermo.

Anche quest’anno è impegnata con un nuovo format, É sempre Mezzogiorno, che finora ha portato in Rai ottimi risultati.

Lo scorso 10 maggio la conduttrice ha fatto preoccupare proprio i fan del programma, non presentandosi in trasmissione – che è stata aperta da Lorenzo Biagiarelli, in collegamento da casa. Si è creata subito una certa preoccupazione per l’assenza della donna, che però è tornata poco dopo sui social per dare una prima spiegazione.

“Ciao amici. Solo per dirvi che oggi non sono in onda perché stanotte ho avuto la febbre molto alta, ho avuto una sorta di intossicazione, quindi non sono stata tanto bene”. Sulle prime, dunque, si è pensato ad un’intossicazione alimentare, ma in queste ore, dopo essere tornata in studio, Antonella ha dato maggiori spiegazioni in merito.

Antonella Clerici torna nello studio di É sempre Mezzogiorno: spiegato il motivo dell’assenza

In sole 24 ore Antonella Clerici è stata in grado di rimettersi in piedi e tornare al suo amatissimo programma, spiegando anche il motivo per cui è stata assente Sembra infatti che non si sia trattato d intossicazione, come aveva rivelato all’inizio, ma piuttosto di un’influenza stagionale.

“Come sapete non sono stata bene. Non sono ancora in splendidissima forma, non ho il covid o altre cose – anticipa subito la conduttrice – Penso di aver preso un’influenza che mi sembra di capire hanno preso tutti. Ma insomma sono bella tonica e tra qualche giorno ballerò, canterò, farò di tutto“.