Eurovision 2022 la seconda semifinale con Achille Lauro in gara: tutte le nazioni e gli ospiti della serata

Nella seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022 sale sul palco un altro pezzo d’Italia con l’esibizione dell’attesissimo Achille Lauro. L’artista scende in campo per rappresentare San Marino nella gara a diciotto che determinerà le altre dieci nazioni pronte ad andare in finale a sfidare l’Italia e gli altri membri del Big Five. A Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika il compito di condurre su Rai1 ed in Eurovisione la diretta dal Pala Alpitour di Torino che sarà commentata dalla simpatia di Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi con l’aiuto di Carolina Di Domenico dal GlassBox. L’appuntamento, oltre alle esibizione delle diciotto nazioni in gara, sarà ricco di ospiti che celebreranno la musica del nostro Paese con Il Volo pronti a stupire l’intero continente.

Eurovision Song Contest 2022: la seconda semifinale

Giovedì 12 maggio 2022 a partire dalle ore 20:30 va in onda su Rai1 la seconda attesissima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022 versione italiana. La kermesse è pronta a svelare le nazioni e gli artisti che si contenderanno il titolo nella finalissima a venticinque di sabato prossimo, proponendo nuovamente uno show senza eguali che in Italia non si vedeva da tempo immemore.

A condurre il secondo appuntamento con la gara ci saranno nuovamente Laura Pausini e Mika, che saranno protagonisti di una esibizione inedita sulle note di un atteso duetto, aiutati ovviamente dalo spumeggiante Alessandro Cattelan. Superospiti della serata con l’esibizione del loro famoso successo dal titolo di Grande Amore sarà il trio de Il Volo.

Le gesta dei cantanti in gara saranno poi commentate nuovamente da Cristiano Malgioglio, Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico che in diretta dal Glass Box del Pala Alpitour di Torino condiranno il tutto con il giusto pepe e la solita esuberanza.

Eurovision Song Contest, arriva Achile Lauro: l’ordine di esibizione dei cantanti della seconda semifinale

Nella seconda semifinale si esibiranno le altre 18 nazioni in cerca dei dieci pass per la finale di sabato 143 maggi 2022, con l’attenzione del pubblico italiano che sarà riversata sull’attesissima esibizione di Achille Lauro. L’artista sale sul palco per rappresentare San Marino con la sua Stripper ed il pubblico si attende molto dall’eclettico cantante che sa come stupire anche le platee più difficili.

Un altro piccolo spazio di Italia ci sarà con l’esibizione di Emma Muscat, artista che rappresenta la sua Malta, e che in passato abbiamo visto ad Amici.

Ecco tutta la scaletta della seconda semifinale e l’orine di esibizione dei diciotto cantanti:

The Rasmus con ‘Jezebel’ (Finlandia)

Michael Ben-David con ‘I.M’ (Israele)

Konstrakta con ‘In Corpore Sano’ (Serbia)

Nadir Rustamli con ‘Fade To Black’ (Azerbaijan)

Circus Mircus con ‘Lock Me In’ (Georgia)

Emma Muscat con ‘I Am What I Am’ (Malta)

Achille Lauro con ‘Stripper’ (San Marino)

Sheldon Riley con ‘Not The Same’ (Australia)

Andromache con ‘Ela’ (Cipro)

Brooke con ‘That’s Rich’ (Irlanda)

Andrea con ‘Circles’ (Macedonia del Nord)