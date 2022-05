Mahmood e Blanco premiati grazie a Brividi: miglior testo dell’Eurovision e la consegna del nuovo Telegatto

Non si arresta il successo di Mahmood e Blanco, che ottengono due preziosi riconoscimenti in attesa di vederli esibirsi alla finale di Eurovision 2022 di sabato sera.

Nuovi importanti riconoscimenti per il duo Mahmood e Blanco, in gara all’Eurovision 2022 con il brano Brividi. Dopo aver vinto il Best Lyrics Award per il miglior testo di questa edizione, i due artisti hanno anche ricevuto un preziosissimo riconoscimento televisivo, che da anni dà lustro ai protagonisti del piccolo schermo italiano, il Telegatto: l’annuncio su Instagram di Tv Sorrisi e Canzoni.

Mahmood e Blanco premiati: Brividi ha il miglior testo dell’Eurovision 2022

Non si arresta il periodo d’oro che Mahmood e Blanco stanno respirando ormai da qualche mese. Il duo vincitore del Festival di Sanremo 2022 con il brano Brividi è infatti pronto a calcare un altro, prestigioso palco: quello dell’Eurovision Song Contest 2022.

La finale della kermesse canora, in programma sabato sera su Rai1 dal PalaOlimpico di Torino, li vedrà gareggiare con il medesimo brano che è valso loro il trionfo all’Ariston.

In attesa della performance della finalissima, in cui sperano di replicare la storica vittoria dei Maneskin dell’anno scorso, Mahmood e Blanco continuano a riscuotere successo e macinare consensi. Il duo ha infatti ricevuto l’ambitissimo Best Lyrics Award, il premio rivolto alla canzone in gara con il miglior testo.

Per Brividi e per i due giovanissimi artisti, però, i riconoscimenti non finiscono qui.

Mahmood e Blanco ricevono il nuovo Telegatto di TV Sorrisi e Canzoni

Non solo il testo di Brividi è risultato il migliore fra tutti quelli in gara, ma per Mahmood e Blanco è arrivata un’altra importante soddisfazione personale.

TV Sorrisi e Canzoni ha infatti consegnato loro il nuovo Telegatto della rivista diretta da Aldo Vitali.

“Dalla vittoria a Sanremo con “Brividi” sono trascorsi tre mesi e quattro Dischi di platino e @mahmood e @blanchitobebe sono tra i più giovani di sempre ad aver meritato questo premio, consegnato dal direttore di Sorrisi Aldo Vitali” si legge sul profilo Instagram della rivista, in un post che li vede abbracciati e con i Telegatti, uno giallo e uno blu, posizionati ai loro piedi.

Un riconoscimento che premia la loro carriera nonostante la giovanissima età, in attesa di vederli esibirsi sul palco dell’Eurovision: il loro sogno in musica continua.