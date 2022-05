Eurovision 2022 perché l’Italia con Mahmood e Blanco è già in finale e con chi si scontrerà: i primi finalisti

L’Eurovision Song Contest 2022 ha portato a termine la prima spettacolare semifinale di questa edizione italiana. Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika sono stati i mattatori di una serata intensa e ricca di grande spettacolo, con il piatto forte della gara tra i 17 artisti partecipanti intervallata dall’omaggio alla musica dance che ha fatto la storia del Bel Paese e dalla intensa ed emozionante esibizione di Diodato. La prima semifinale ha decretato le prime dieci nazioni qualificate che contenderanno il titolo ai nostri Mahmood e Blanco, protagonisti ieri sera di una capatina sul palco per presentare il loro brano, e già in finale poiché facente parte dei così detti Big Five.

Eurovision Song Contest 2022, la prima semifinale: una festa italiana

L’Eurovision Song Contest 2022 è ufficialmente partito con la prima semifinale andata in scena al Pala Alpitour di Torino martedì 10 maggio 2022. La serata è filata liscia tra coinvolgenti esibizioni, emozioni mozzafiato ed un omaggio continuo al nostro Paese che ospita la kermesse e che avrà fatto piacere al pubblico a casa ed a quello presente al palazzetto.

L’Italia ha schierato l’artiglieria pesante con la presenza della sua star più internazionale, quella Laura Pausi che, gaffe a parte, ha ben figurato sul palco al fianco del conduttore migliore della nuova leva di presentatori italiani Alessandro Cattelan ed all’apprezzato artista Mika.

Sul palco si sono visti anche Diodato, Benny Benassi, Dardust, Sophie and The Giants oltre che Mahmood e Blanco, i cantanti chiamati a rappresentare l’Italia dopo la vittoria del Festival di Sanremo, che sono già di diritto in finale.

Eurovision Song Contest 2022: i cantanti che raggiungono Mahmood e Blanco in finale

I due cantanti nostrani figurano tra i cinque già passati alla finalissima di sabato 14 maggio in quanto facenti parte dei Paesi del Big Five, le cinque nazioni che per prime hanno contribuito economicamente all’Unione europea di radiodiffusione e che ad oggi sono quelle che la supportano con maggiore sforzo.

La gara commentata per l’Italia da Cristiano Malgioglio, Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico ha svelato i primi dieci tra artisti e gruppi che hanno strappato il pass per la finalissima. Ecco l’elenco delle Nazioni e dei cantanti in finale:

Monika Liu – Sentimentai (Lituania)

Marius Bear – Boys do cry (Svizzera)

Kalush Orchestra – Stefania (Ucraina)

S10 – De diepte (Paesi Bassi)