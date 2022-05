Dardust, Benny Benassi e Sophie and The Giants, chi sono gli ospiti dell’Eurovision Song Contest il 10 maggio

La loro esibizione sarà un viaggio nella musica dance italiana e farà ballare tutti quanti. A Torino è tutto pronto per dare il via all’Eurovision Song Contest 2022.

A Torino è tutto pronto e tra pochissime ore si darà inizio all’Eurovision Song Contest 2022. Questa sera, 10 maggio, si svolgerà la prima semifinale che tra i tanti ospiti vedrà anche Dardust, Benny Benassi e Sophie and The Giants. Per prepararci al meglio alle loro esibizioni al festival della musica europea, conosciamo nei dettagli le loro identità, i loro successi e le loro carriere.

Dardust, Benny Benassi e Sophie and The Giants all’Eurovision Song Contest 2022

Oltre a Diodato, anche Dardust, Benny Benassi e Sophie and The Giants saranno ospiti alla prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022 del 10 maggio a Torino.

Grazie alla direttrice d’orchestra Sylvia Catasta la loro esibizione sarà un viaggio nelle hit più celebri della musica dance italiana famosa in tutta il mondo. Il loro contributo, infatti, si intitolerà Dance of Beauty.

Inoltre, Dardust avrà anche l’occasione di presentare il suo ultimo singolo Horizon in your eyes in anteprima mondiale.

Dardust ospite all’Eurovision Song Contest 2022: chi è

Dardust, pseudonimo di Dario Faino, è un cantante solista, ma è anche un importante autore e produttore discografico; tra gli altri ha lavorato con Annalisa, Emma Marrone, Elisa, Marco Mengoni, Mahmood (in gara all’Eurovision in coppia con Blanco), ma la lista sarebbe ancora lunga.

I suoi successi lo hanno portato a conquistare 60 dischi di platino e 500 milioni di streaming. Lo abbiamo visto esibirsi alla chiusura dei Giochi Olimpici di Pechino 2022, ma anche al NBA All Star Game.

Eurovision Song Contest 2022: Benny Benassi, chi è

All’anagrafe Marco Benassi, Benny Benassi è uno di più importanti DJ italiani conosciuti in tutto il mondo. Il suo più grande successo data 2012 ed è Satisfaction. Inoltre, ha anche vinto numerosi Grammy Awards.

Ha partecipato a vari importanti festival della musica come il Coachella, Tomorrowland e Ultra Music Festival.

Ha lavorato insieme a Mika (presentatore dell’Eurovision), Madonna e John Legend.

Ospiti Eurovision Song Contest 2022: chi sono Sophie and The Giants

I Sophie and The Giants sono un gruppo britannico molto amato e conosciuto in Italia. Il gruppo ha già collaborato con gli altri due ospiti citati qui, Dardust e Benny Benassi, nel brano Golden Nights.

Sophie ci ha fatto ballare per tutta la scorsa estate con il brano Falene in collaborazione con Michele Bravi. Inoltre, l’abbiamo vista anche sul palco del Festival di Sanremo di quest’anno nella cover Live and let die insieme a Le Vibrazioni.