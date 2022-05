Eurovision 2022, il 10 maggio in onda la prima semifinale: dove vederlo, chi si esibisce, canzoni e conduttori

Eurovision Song Contest 2022 mette in scena la prima semifinale martedì 10 maggio 2022. Tutto quello che c'è da sapere sullo storico appuntamento in onda su Rai1.

Il countdown è terminato e l’Italia è ormai pronta ad ospitare l’evento musicale dell’anno. L’Eurovision Song Contest 2022 prende il via con la sua scoppiettante gara grazie alla prima semifinale in diretta da Torino e trasmessa su Rai1 ed in Eurovisione in tutti i Paesi del continente. L’appuntamento imperdibile andrà in onda sulla rete ammiraglia con il commento pepato e simpatico di Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi che, con la partecipazione di Carolina Di Domenico dal GlassBox posizionato davanti il Pala Alpitour di Torino, racconteranno il primo appuntamento condotto da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.

Eurovision Song Contest 2022: su Rai1 la prima semifinale

L’Eurovision Song Contest 2022 è pronto a mettere in scena il suo grande spettacolo con la prima semifinale nella quale si sfideranno le 17 nazioni in cerca del pass per la finalissima di questo fine settimana. Dopo il Turquoise Carpet e gli eventi collaterali che stanno animando le serate torinesi, è tempo di andare in scena in Eurovisione nella prima serata di oggi 10 maggio 2022.

A condurre l’attesissima kermesse ci saranno tre pesi massimi del nostro mondo dello spettacolo come Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika che si occuperanno di lanciare le esibizioni dei cantanti in gara e dell’ospite di serata, il nostro Diodato.

Per i telespettatori televisivi il racconto sarà invece affidato a Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi che aiutati dalle incursioni di Carolina Di Domenico che sarà impegnata dal GlassBox posizionato davanti il Pala Alpitour di Torino.

Eurovision Song Contest: l’ordine di esibizione dei cantanti della prima semifinale

Nella prima semifinale del contest si esibiranno ben 17 nazioni, contando l’eliminazione della Russia, e si sfideranno per i dieci posti della finale di sabato prossimo.

Ad attenderli in finale ci sono già i membri del Big Five, Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito che a turno voteranno anche durante le semifinali.

Ecco l’ordine di esibizione della prima semifinale in onda questa sera:

Ronela Hajati – Sekret (Albania)

Citi Zeni – Eat your salad (Lettonia)

Monika Liu – Sentimentai (Lituania)

Marius Bear – Boys do cry (Svizzera)

LPS – Disko (Slovenia)

Kalush Orchestra – Stefania (Ucraina)

Intelligent Music Project – Intention (Bulgaria)

S10 – De diepte (Paesi Bassi)

Zbod si Zdub & Fratii Advahov – Trenuletul (Moldavia)

Maro – Saudade, saudade (Portogallo)