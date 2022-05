Laura Pausini si lascia scappare un “porca vacca” in diretta mentre annuncia i primi 10 finalisti di Eurovision

Ci sono i primi 10 finalisti dell’Eurovision Song Contest 2022, che sabato sera si contenderanno la vittoria alla competizione musicale. Giovedì toccherà invece alla seconda semifinale, così da completare la rosa dei nomi per l’ultima serata. Durante la proclamazione Laura Pausini, conduttrice insieme ad Alessandro Cattelan e Mika, è stata protagonista di un piccolo inciampo linguistico mentre pronunciava il nome del sesto finalista.

I primi finalisti dell’Eurovision Song Contest 2022: le 10 nazioni

La prima serata dell’Eurovision Song Contest di Torino si è conclusa dopo le 17 esibizioni delle nazioni che ambivano alla finale.

La prima tranche ha visto accedere all’ultima serata di sabato i seguenti artisti:

Marius Bear – Boys do cry (Svizzera)

Rosa Linn – Snap (Armenia)

Systur – Meo haekkandi sol (Islanda)

Monika Liu – Sentimentai (Lituania)

Maro – Saudade, saudade (Portogallo)

Subwoolfer – Give that wolf a banana (Norvegia)

Amanda Georgiadi Tenfjord – Die together (Grecia)

Kalush Orchestra – Stefania (Ucraina)

Zbod si Zdub & Fratii Advahov – Trenuletul (Moldavia)

S10 – De diepte (Paesi Bassi)

L’Italia fa parte dei Big 5 che accedono direttamente alla finale, insieme a Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna.

Grande attesa per l’esibizione di Mahmood e Blanco, che si contendono la vittoria per il nostro Paese. Giovedì sarà anche la serata di Achille Lauro, altro italiano in gara per San Marino, ed Emma Muscat, molto amata dal pubblico italiano dopo la partecipazione ad Amici, per Malta.

Laura Pausini si incarta sul sesto finalista: il “Porca vacca!” in diretta

Non è mancato un piccolo incidente per la conduttrice d’eccezione Laura Pausini, che ha avuto qualche difficoltà a pronunciare quel “sixth”, nonostante la perfetta conduzione in inglese durante la serata.

Cercando di dire la parola, si è impappinata, lasciandosi sfuggire un “porca vacca” prima di riuscire a nominare la Norvegia, che sta conquistando Torino.

Un momento che la cantante ha saputo superare senza difficoltà, trasformandolo in attimi di ilarità, spalleggiata dai suoi colleghi Cattelan e Mika. Il trio, per quanto poco presente per questioni di tempistiche, ha saputo reggere la prima serata con brio, facendo ben presagire per le prossime, cruciali, puntate.