Cristiano Malgioglio all’Eurovision Song Contest 2022 ricorda i fidanzati dal mondo: “Sono un infedele di natura”

Eurovision Song Contest nel segno di Cristiano Malgioglio, che conquista con la sua cronaca su cantanti e performance e i racconti di fidanzati in giro per il mondo.

Cristiano Malgioglio come sempre ruba la scena, anche quando si tratta di Eurovision Song Contest. Il cantante è commentatore per l’edizione che si sta svolgendo a Torino e non fa mancare il suo stile nella cronaca della serata. Le sue parole e i suoi giudizi su musicisti, costumi e la sua esperienza in materia, oltre agli accenni a vari fidanzati, hanno scatenato l’ironia social, tra chi lo ama e chi lo odia. Un personaggio del genere, d’altronde, è destinato a polarizzare il pubblico con le sue frecciatine senza remore.

Cristiano Malgioglio rompe i social con la cronaca dell’Eurovision Song Contest

L’evento musicale più atteso dopo il Festival di Sanremo: quest’anno che a ospitare l’Eurovision Song Contest è l’Italia l’attenzione per la competizione internazionale è massima.

A fare la cronaca insieme a Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico è Cristiano Malgioglio, personalità unica nel panorama della musica italiana.

Malgi come sempre non si risparmia, commentando esibizioni dei cantanti in gara, costumi e musiche. E ovviamente le sue parole spassionate hanno conquistato i social, dove in tantissimi si uniscono nell’approvazione per il divertente intrattenimento tra una performance e l’altra.

Su Twitter si guarda a lui, che con una frase fa tornare in trend Taylor Swift, dopo il commento del cantante sulla somiglianza con una canzone in gara.

taylor swift di nuovo in tendenza per la sua grandezza. Si ringrazia cristiano malgioglio per il contributo pic.twitter.com/wimsNdDOrP — mar (taylor’s version) (@taytayssss) May 10, 2022

I fidanzati di Malgioglio in giro per il mondo

A divertire il pubblico è il ricordo associato a diversi Paesi presentati con storie d’amore vissute dal cantante. Malgioglio racconta la delusione per il fidanzato svizzero, che l’ha lasciato, e la passione con quello turco. Quando arriva il momento della Croazia, con il brano che parla di tradimenti, Malgioglio commenta: “Devo dirti che io sono un infedele di natura, so che avrò un posto all’inferno.

Ho avuto un fidanzato anche in Croazia, lo sai?“. Alla fine dell’esibizione, Corsi riporta le domande del web: “Sai che ci chiedono se ci sono più Paesi all’Eurovision che fidanzati di Malgioglio?“. La risposta non tarda ad arrivare: “Io ho toccato tutte le terre del mondo“, ironizza il cantante.

Malgioglio che scrive una lettera ad ogni fidanzato dimenticato in ogni città d'Europa #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/2Nxb55691m — Giada Von Schweetz (@Giadaswho_) May 10, 2022

I social non si lasciano sfuggire il materiale per pungenti commenti e dimostrazione d’amore: “Nuovo gioco alcolico: Fatti uno shot ogni volta che Malgioglio dice di aver avuto un fidanzato in una nazione diversa“, propone un utente, “Malgioglio ha fidanzati sparsi per l’Europa sei il mio spirito guida“, “Malgioglio commenti la vita“.