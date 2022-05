Gabriele Corsi chi è: dal Trio Medusa all’Eurovision Song Contest 2022, carriera e vita privata del conduttore

Gabriele Corsi è un attore, comico e conduttore televisivo e radiofonico. È uno dei componenti del famosissimo Trio Medusa, trio comico con cui attualmente conduce Chiamate Roma Triuno Triuno su Radio Deejay. Chi è lo showman, oggi commentatore, e non certo per la prima volta, dell’Eurovision Song Contest 2022.

Gabriele Corsi: le origini e la carriera tra radio e televisione

Gabriele Corsi nasce a Roma il 29 luglio del 1971. Figlio di un’insegnante di matematica e di un ferroviere, sin da piccolo dimostra una grande passione per il mondo dello spettacolo e la comicità.

Si diploma nel 1990 al liceo scientifico e, subito dopo, si iscrive all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma, ma viene espulso dopo qualche mese a causa dell’incompatibilità con uno dei professori.

Lo stesso Corsi ha raccontato a Vanity Fair quell’episodio: “Avevo 18 anni, era da poco scoppiata la guerra in Iraq e con un gruppo di compagni decidemmo di occupare simbolicamente un’ala dell’università. Il problema vero, però, era l’incompatibilità molto forte con un insegnante della scuola: sono sempre stato molto pacato nei modi, ma con lui avevo il “brocco”, come si dice nel nord Europa.

Un giorno ci fu una litigata epica e lì capii che la mia carriera accademica era segnata. È stata una fortuna, però, perché da lì incominciai la vera gavetta”.

Gabriele Corsi continua comunque a studiare recitazione e, nel frattempo, si laurea in Scienze Politiche all’Università “La Sapienza” di Roma.

Nel 1996 debutta in tv interpretando il ruolo del carabiniere Michele Falcetti nel cast della serie Il maresciallo Rocca.

Gabriele Corsi: il successo in radio e in tv

Gli anni Duemila sono quelli del grande successo per il conduttore che, con gli altri componenti del Trio Medusa (Furio Corsetti e Giorgio Daviddi), sbarca in radio conducendo un programma su Radio Deejay.

Insieme al Trio prende parte a diversi programmi tv, come Le Iene, Quelli che… il calcio, e Zelig.

Dal 2016 diventa uno dei volti di punta di Real Time, emittente in cui conduce il game show Take Me Out.

Nel 2018 passa in Rai, dove conduce diversi programmi tra cui Reazione a catena – L’intesa vincente, mentre nel 2019 torna a Discovery per condurre Deal With It – Stai al gioco, attualmente in onda su NOVE.

Nel 2021, insieme a Cristiano Malgioglio, è uno dei commentatori dell’Eurovision Song Contest. Quest’anno ripete nuovamente l’esperienza alla manifestazione di Torino.

Gabriele Corsi: moglie e figli

Gabriele Corsi è sposato dal 2002 con Laura Pertici, giornalista di Repubblica.

Il segreto della loro relazione ventennale sarebbero le grandi assenze, come dichiarato dal conduttore in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: “La penso come Tiziano Terzani, che citava sempre la moglie, ma poi andava in viaggio senza di lei: aiutano le grandi presenze, ma soprattutto le grandissime assenze”.

La coppia ha avuto due figli: Margherita (19 anni) e Lorenzo (15 anni).