Miriana Trevisan aggredita in un parco a Roma: il racconto drammatico dell’accaduto, come sta ora

Terribile episodio di violenza nei confronti di Miriana Trevisan: l’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato di essere stata aggredita a Roma, questa mattina, da un uomo non identificato che ha urlato contro ed ha lanciato un bidone della spazzatura addosso a lei ed al fotografo Alessandro Duchetti, con cui Trevisan si trovava per scattare alcune foto per un servizio fotografico.

Miriana Trevisan, l’aggressione da parte di uno sconosciuto: colpita da un bidone

Nella giornata di ieri, nella tarda mattinata, la showgirl Miriana Trevisan ha raccontato di essere stata vittima di un’aggressione in un parco di Roma, mentre era in compagnia del fotografo ed amico Alessandro Duchetti.

I due si trovavano sul posto per scattare uno shooting fotografico, quando all’improvviso un uomo non identificato e descritto come “forse un clochard” da parte della showgirl si è avvicinato ed ha cominciato ad urlare contro i due. TgCom ha riportato le parole pronunciate dalla showgirl durante una diretta: “Stavamo facendo delle foto e all’improvviso ci ha tirato addosso un bidone con delle bottiglie… Mi ha detto cose in inglese che hanno a che fare con il mio cu*o che non voglio ripetere”.

A quanto pare i due hanno cercato di non reagire, seppur molto spaventati: nel parco erano presenti in quel momento anche bambini, delle ragazze che giocavano a basket ed altre persone. Ad aiutare la coppia è stato un uomo, al quale Trevisan e Duchetti hanno chiesto una mano affinché stesse con loro e li scortasse alla loro auto, dove la coppia si è chiusa dentro.

Miriana Trevisan, il salvataggio e la diretta Instagram

Al contempo Miriana Trevisan ha pensato di iniziare una diretta su Instagram, di modo da avere una testimonianza di quello che le stava succedendo.

L’uomo è stato descritto da lei in questi termini: “Puzzava d’alcol, era sporco, ed era in bici”.

Ad un certo punto pare che avesse una gamba insanguinata, anche se non si capiva perché.

Le forze dell’ordine sono state allertate dalla coppia, che è riuscita ad uscire quasi indenne dal parco ed ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine:”Ora chiamiamo la polizia, facciamo tutto ciò che c’è da fare. C’erano anche dei bambini, si sono spaventati tutti. Vorrei però riprenderlo”.

Miriana Trevisan ha anche raccontato l’episodio sul canale Instagram the pipol-cronaca , dove ha spiegato che molte persone le hanno scritto dicendo che l’individuo non era nuovo a episodi inquietanti ed altri lo avevano riconosciuto.