Oroscopo del giorno di Paolo Fox di oggi 26 maggio: per 4 segni arrivano grandi cambiamenti

L'oroscopo del giorno di Paolo Fox mettere in allerta alcuni segni: arriveranno dei treni da prendere al volo, occhio a non perderlo. Le previsioni dello zodiaco.

Ogni giorno l’astrologo Paolo Fox regala agli ascoltatori di Radio Lattemiele l’oroscopo giornaliero: vediamo cosa prevedono oggi le stelle per i 12 segni zodiacali, tra un Pesci che non deve arrabbiarsi troppo ed un Gemelli pronto ad accogliere novità e buone notizie.

Oroscopo del giorno di oggi 26 maggio per Ariete: “Il germoglio pur di spuntare rompe anche l’asfalto”.

Paolo Fox oggi ha solo ottime parole per l’ariete, che è in un momento positivo del suo anno e può sfruttare le energie che arrivano dalla primavera (che, in alcune zone d’Italia, è travestita da estate). Da sfruttare anche conoscenze e rapporti professionali, che se contattati in questo momento possono dare i giusti risultati in termini di progetti futuri.

Oroscopo del giorno di oggi 26 maggio per Toro: ritorno alla vera natura del segno

Il toro che ama stare in casa, cucinare, godersi il calore del focolaio domestico (o, adesso, del condizionatore) è di nuovo al massimo. Va detto che il vostro stato attuale può portare a scoperte “scomode”: se a casa non vi ci trovate bene, ora come ora, vuol dire che forse la vita di coppia non la state condividendo con la persona che fa per voi.

Oroscopo del giorno di oggi 26 maggio per i Gemelli: un momento di grande cambiamento

Per i gemelli oggi potrebbe essere il momento della svolta: le cose ultimamente non son andate benissimo, ma da oggi potreste mettervi seriamente al lavoro per la ricostruzione di quella parte della vostra vita che non funziona, o che avete sottovalutato per troppo tempo.

Dalla vostra avete Giove favorevole, che vi aiuta in ufficio e con il compagno o la compagna di sempre.

Oroscopo del giorno di oggi 26 maggio per Cancro: ricomincia la strada in discesa

Ultimamente avete vissuto un forte scossone: vari settori della vostra vita potrebbero essere finiti a gambe all’aria.

Da oggi, potreste rimettervi al passo, anche se siete ancora feriti e malconci.

Oroscopo del giorno di oggi 26 maggio per Leone: giornata al top

Alzatevi con il piede giusto, piccoli leoncini, e tutto andrà per il meglio: la risposta che aspettavate da tempo oggi potrebbe arrivare. Chi sta aspettando una svolta oggi potrebbe essere accontentato: non perdete l’occasione vincente, fatevi avanti e afferrate il treno che passa per voi.

Oroscopo del giorno di oggi 26 maggio per Vergine: siate aperti alle novità

Oggi per voi Paolo Fox non esclude l’arrivo di novità, ma starà a voi gestirla nella maniera giusta: mettete da parte il carattere pignolo e non strafate, o potreste rovinare tutto.

Interessanti cambiamenti sul lato immobiliare: qualcuno potrebbe cambiare casa, o addirittura città.

Oroscopo del giorno di oggi 26 maggio per Bilancia: occhio alla “spada di Damocle”

I nati sotto il segno della bilancia sembra stiano facendo i conti con un problema del recente passato che continua a pesare, proprio come una spada di Damocle, ed avete paura che un problema fisico o personale si ripresenti. Nell’amore attenti ad Ariete e Cancro: con tutti gli altri segni invece c’è sintonia.

Oroscopo del giorno di oggi 26 maggio per Scorpione: attenzione agli accordi di lavoro

Occhio ai tradimenti, scorpioncini: non quelli che potreste subire ma quelli che potreste fare voi, e che verrebbero subito scoperti. Concentratevi piuttosto sul lavoro, dove dovete agire con metodo e cercare di portare a casa accordi efficaci nei prossimi mesi.

Oroscopo del giorno di oggi per Sagittario: un nuovo vento di felicità

Per il Sagittario è un periodo di cambiamento positivo: la giornata di oggi non è la migliore che il Cielo vi possa riservare ma è comunque positiva, e rappresenta un “momento di recupero”.

Le coppie vivono un momento d’oro: arrivano convivenze, figli e matrimoni.

Oroscopo del giorno di oggi per Capricorno: momento di “fluttuazione”

Paolo Fox per i Capricorno ha una frase fondamentale da tenere a mente: “Non esiste la negatività”. Inutile pensarla in toni solo bianchi e neri, ma è un fatto che per voi sia un periodo un po’ spento e che non vi sentiate le vecchie rocce di sempre. Siete alla ricerca di un nuovo punto di riferimento.

Oroscopo del giorno di oggi 26 maggio per Acquario: riprendetevi da settimane difficili

Avete faticato tanto e a volte i risultati non sono stati proporzionati al sudore. Non arrabbiatevi troppo, cercate di stare tranquilli e trovate una valvola di sfogo nella vita sociale.

In un periodo non idilliaco, questa giornata non fa eccezione: tenete sotto controllo i sentimenti e le emozioni e cercate di non perdere esageratamente la pazienza con chi vi fa arrabbiare. Se ci sono motivi di tensione con il partner meglio aspettare il fine settimana per affrontarli.