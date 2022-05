Piazza Pulita, anticipazioni della puntata del 26 maggio 2022: chi sono gli ospiti presenti in studio

Stasera a Piazza Pulita si parlerà di guerra in Ucraina ed altri fatti legati alla politica ed all'attualità: gli ospiti presenti in studio nel programma di Corrado Formigli.

Questa sera alle 21.15 andrà in onda Piazza Pulita, contenitore televisivo e talk-show condotto da Corrado Formigli. Anche in questa puntata ritroveremo alcuni degli ospiti fissi o quantomeno affezionati del programma ed alcuni interventi di importanti personaggi legati al mondo della politica e dell’attualità.

Piazza Pulita, ospiti ed argomenti trattati: dall’economia alla guerra in Ucraina

Corrado Formigli stasera potrebbe scegliere diversi temi tra cui spaziare, dall’economia all’attualità, fino alla guerra in Ucraina ed alla cronaca estera. Gli ospiti, sia quelli presenti in studio che quelli in collegamento da remoto, avranno modo di discutere dei fatti principali della settimana.

Tra i giornalisti presenti ci saranno Mario Calabresi, Luca Telese e Annalisa Cuzzocrea. In studio saranno presenti anche Carlo Cottarelli ed il fisico Carlo Rovelli.

Cottarelli proprio oggi ha tenuto un’audizione sull’indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale ed alcune sue parole sono state riportate da Ansa: “Sia in campo pensionistico che in campo sanitario l’Italia non ha bisogno di cambiamenti fondamentali, come dicono alcuni, paradigmatici, nella struttura della fornitura dei servizi sociali, sanitari e previdenziali”.

In campo economico importanti contributi potrebbero arrivare da Tito Boeri, professore dell’Università Bocconi ed ex presidente Inps.

Guerra in Ucraina, a Piazza Pulita il consigliere del Presidente Zelensky

Sicuramente verranno affrontati dibattiti anche sulla guerra in Ucraina e sugli ultimi avvenimenti nel quadro bellico.

Sarà presente anche Igor Zhovka, consigliere di Volodymyr Zelensky.

In puntata ci sarà anche Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica, che proprio oggi è stato sentito in audizione dalla commissione sul caso David Rossi ed ha riferito di un’ intercettazione registrata in corso di indagini tra l’ex parlamentare Giancarlo Pittelli e l’ex Presidente di Mps Giuseppe Mussari, in cui parlavano della morte di David Rossi.

In puntata sarà presente anche un ospite fisso di Piazza pulita, Stefano Massini, che sarà presente con uno dei suoi consueti racconti.