Denny Mendez, che fine ha fatto la Miss Italia: la carriera come attrice, la figlia india e il compagno Oscar Generale

Nel 1996 una statuaria ragazza con una testa colma di ricci afro diventò la prima Miss Italia di colore: era Denny Mendez, 1 metro e 80 di misure perfette e il sorriso sempre stampato in faccia. La sua elezione scatenò un sentito dibattito pubblico tra chi apprezzava la scelta innovativa dei giudici e chi, invece, la criticava al suon del “Non rispecchia i canoni di bellezza italiani!”.

Denny Mendez, negli anni, ha saputo evolvere dal semplice ruolo di bellezza in costume sul palco di Salsomaggiore terme ed è diventata un’attrice con una carriera soddisfacente. Nel frattempo è anche diventata madre.

Denny Mendez, Miss Italia ma non solo: da un Posto al Sole al teatro

Denny Mendez non è nata in Italia, bensì a Santo Domingo. Dopo essere arrivata nel nostro Paese, a 11 anni, ha cominciato molto presto ad imporsi per via della sua presenza assolutamente impossibile da ignorare: Denny, statuaria e carismatica, comincia a 14 anni a partecipare a sfilate per poi finire sul palco di Miss Italia. L’anno dopo si piazzò egregiamente anche a Miss Universo, concorso a cui le miss Italia partecipano di diritto: fu quarta, a un passo dal podio.

Subito dopo il piazzamento a Miss universo identifica nella recitazione la sua vera strada: decide di mettersi a studiare presso il teatro Duse e nel 2003 arrivano i primi piccoli ruoli.

Dal 2003 al 2005 Denny Mendez diventa una delle attrici più amate della soap opera Un posto al sole, che le fa ottenere il premio Arechi d’oro. Denny Mendez non abbandonerà però mai il suo grande amore, il teatro, con frequenti partecipazioni in piéce teatrali.

Oscar Generale, chi è il compagno di Denny Mendez

Denny Mendez ha trovato l’amore con Oscar Generale, importante produttore cinematografico con cui vive a Los Angeles. I due, che stanno insieme da diversi anni, hanno avuto nel 2016 la figlia India Nayara.

Fu celebre, nel 2014, la proposta di matrimonio che lui fece a lei sul red carpet del gala AmfAR. A quanto pare la scenetta ebbe successo anche grazie alla complicità di John Travolta e la moglie Kelly Preston, amici di Generale: era proprio il divo di Grease a essere il custode dell’anello di fidanzamento.