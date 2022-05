Don Matteo 14 si farà: anticipazioni, quando vanno in onda le nuove puntate e il futuro di Don Massimo

Don Matteo 14 è stato confermato, a poche ore dall'ultima puntata della stagione appena andata in onda: cosa potrebbe succedere ad uno dei personaggi.

Don Massimo tornerà sul piccolo schermo: la serie continuerà a chiamarsi Don Matteo -perché il solco scavato da Terence Hill non si appiana certo in una stagione) ma aggiungerà un numero maggiore e diventerà Don Matteo 14. Pare infatti che ora sia certo il rinnovo della produzione della prossima stagione della serie ambientata a Gubbio.

Don Matteo, cosa potrebbe succedere a Don Massimo

Se prima dell’ultima puntata Mario Ruggeri aveva raccontato che sarebbero stati i dati di ascolto a dire se ci sarebbe stata una nuova stagione. Ora è sempre Ruggeri che, a Fanpage, racconta che la stagione ci sarà e spiega cosa potrebbe accadere: “Se c’è una cosa che Don Massimo ha di affine a Don Matteo è l’essere una sorta di angelo viaggiatore.

Più che cambiare lui, è lui che cambia gli altri. Drammaturgicamente, sarà molto più importante pensare a coloro che staranno attorno a Don Massimo e quale sarà la sua missione nei confronti di queste persone”.

Per vedere le nuove puntate sarà però necessario aspettare un bel po’: le riprese di Don Matteo 14 inizieranno a marzo 2023 e quindi è ipotizzabile che andranno in onda nel 2024.

Don Matteo, cosa succede a Maria Chiara Giannetta?

Dubbi invece sulla presenza di Maria Chiara Giannetta, che dovrà girare la nuova stagione di Blanca: “Bisogna fare i conti con la realtà” spiega infatti Ruggeri, che continua: “Non so se ci sarà ma spero di sì.

Spero sempre che ci siano tutti, sono un conservatore”. È pur vero, come spiega Ruggeri, che negli anni in molti hanno trovato e lasciato Don Matteo: “Abbiamo un nucleo di personaggi che non cambiano mai: attorno a questo nucleo composto da Cecchini, Natalina, Pippo e ora Don Massimo, può cambiare il mondo. Negli anni si sono alternati anche i capitani”.