Ida Platano chi è, tutto sulla concorrente di Uomini e Donne: il figlio Samuele e i segreti del salone di parrucchiera

Ida Platano è diventata, con il tempo, uno dei personaggi chiave del dating show della Queen Mary: insieme a Tina Cipollari, Gemma Galgani e pochi altri fa parte del gotta di fedelissimi delle poltroncine di Uomini e Donne e, come altre, anche lei ha il suo tira-molla per eccellenza: Riccardo Guarnieri, palestratissimo corteggiatore.

Ida Platano dove nasce e chi è il padre del figlio Samuele

Ida Platano nasce in una famiglia di modeste possibilità economiche in Sicilia, nel marzo 1982 (ha infatti da poco compiuto 40 anni). Da giovane si trasferisce a Brescia insieme al fidanzato del tempo, che sposa a soli 18 anni.

Per lungo tempo la loro relazione scorre su binari sereni, fino alla separazione 10 anni dopo. Due anni dopo la separazione Ida fa l’incontro che le cambierà la vita: quello con il padre di suo figlio Samuele. Tra i due non scocca l’amore e l’uomo non vuole fare il padre, per cui Ida ha cresciuto il figlio Samuele da sola.

Ida Platano a Uomini e Donne: l’incontro con Riccardo Guarnieri

A quel punto, Ida Platano decide di trovare il vero amore in un altro modo, ovvero in tv: è a Uomini e Donne che incontra Riccardo Guarnieri, con il quale ha una relazione. I due insieme partecipano anche a Temptation Island.

Successivamente la coppia si lascia dopo essere andata in crisi durante il lockdown e lei frequenta prima Diego Tavani ed Alessandro Vicinanza ma non nasce un feeling duraturo con nessuno di loro.

Nel 2022 Riccardo Guarnieri torna a Uomini e Donne e decide di dichiararsi di nuovo a Ida, sperando di riconquistarla.

Ida Platano non è solo una delle punte di diamante di uomini e donne: è anche la proprietaria di un affermato salone di hairstyling, che lei ha aperto mentre cresceva il figlio Samuele. Il salone si chiama Maison Glamour e si trova a Bagnolo di Mello, in provincia di Brescia.