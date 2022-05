Laetitia Casta chi è, la Marianna di Francia che ha conquistato Stefano Accorsi e Louis Garrel: vita privata e carriera

Laetitia Casta è stata una meteora nel mondo dello spettacolo italiano, ma ad oggi non è affatto scomparsa: ha costruito un’importante carriera cinematografica, ha conquistato alcuni degli uomini più desiderati a livello mondiale ed è stata anche la Marianna di Francia. La ricchissima vita della Dea francese è ancora cibo per riviste di gossip, nonostante la riservatezza con cui lei cerca di difenderla.

Bellezza innocente e fisico atomico, Laetitia Casta è solo un’adolescente quando viene scoperta da un fotografo durante le vacanze estive: in men che non si dica la sua bellezza la consacra come supermodella ed il suo corpo sinuoso finisce nell’olimpo delle super model, la passerella di Victoria’s Secret.

Il suo volto campeggia ovunque: dalle copertine di Sports illustrated e Rolling Stones alle campagne di L’Oreal. L’Italia guarda e non dimentica i suoi occhi, che vuole e desidera per la kermesse per eccellenza, il Festival di Sanremo. Una timida ed irresistibile sirena dall’accentro francese fa innamorare i telespettatori italiani e, poco dopo, un telespettatore d’eccellenza, Stefano Accorsi.

Laetitia Casta, Stefano Accorsi e i due figli

Stefano Accorsi, che nel frattempo non è più il ragazzo del Maxibon ed è diventato attore affermato, per lei va a vivere in Francia e abbraccia la vita domestica.

I due stanno insieme per dieci anni e diventano anche compagni sul set, poi la relazione finisce: lui si innamora di Bianca Vitali, lei incontra Louis Garrel.

Comunica così una relazione tra i due attori simbolo del cinema francese: bravissimi, bellissimi, sensualissimi. Se lei nel 2000 era stata scelta dai sindaci francesi come ufficiale Marianna, lui è l’erotico protagonista di The Dreamers, iconico film di Bernardo Bertolucci. I due hanno un figlio, Azel: Laetitia Casta aveva già avuto 3 precedenti figli, di cui due con Accorsi (Orlando e Athena) ed una(Satheene) con Stephane Sednaoui.

Laetitia Casta e Louis Garrel: insieme nella vita e sul set

Louis Garrel non è solo un amato compagno, per Laetitia Casta: i due sono un rodato binomio artistico. Lui, come regista, la sceglie per due film, L’uomo Fedele e La crociata. Nonostante il lavoro li porti spesso a unire vita privata e giornata lavorativa, durante un’intervista fu lui a spiegare come negli anni è diventato necessario separare le due realtà: “Quando faccio il regista, torno a casa ogni giorno e parlo ancora del film, divento ossessivo” aveva raccontato ad Amica: “Quindi, stavolta, le ho promesso che fuori dal set mi sarei cucito la bocca per non rischiare il divorzio”.