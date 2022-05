Mara Venier e Renzo Arbore, l’amore: perché si sono lasciati, il doloroso trauma che hanno vissuto insieme

Mara Venier ha sempre raccontato di aver avuto una sola fortuna, in amore, e che quella fortuna è rappresentata in carne ed ossa dall’attuale marito ed infinito amore, Nicola Carraro. La bellissima Mara ha avuto però diversi grandissimi e tormentati amori e, tra questi, ce n’è uno che è durato 12 anni ha ancora adesso lei ricorda con infinito affetto: quello per il musicista Renzo Arbore.

Mara Venier e Renzo Arbore sono stati una delle coppie più seguite dal mondo del gossip italiano: non sono stati uno l’anima gemella dell’altro (per Arbore era Mariangela Melato, per Venier è il marito Nicola) ma sono stati importanti e, insieme, hanno diviso molte gioie qualche dolore enorme.

Mara Venier sulla rottura con Renzo Arbore: “Sapevo cosa pensava sul matrimonio”

In molte interviste Mara Venier ha spiegato di aver sempre saputo che Renzo Arbore non era un uomo da matrimonio: “No, ma io ho sempre saputo che non ci saremo mai sposati” ha spiegato anni fa a Domenica In, chiacchierando con Carlo Conti: “Sapevo cosa pensava sul matrimonio, però siamo stati dodici anni insieme”.

Anche se non voleva un matrimonio, Renzo Arbore sapeva dimostrarsi molto geloso. A Vanity Fair lei aveva raccontato: “Adoravo Sean Connery, un’amica organizza una cena con lui.

Arbore era in tour, lo chiamo: ‘Vado dal mio idolo’. Gelo: ‘Se esci mi arrabbio‘. E io, scema, non sono andata. Dopo due mesi ci siamo lasciati“.

Mara Venier, la gravidanza interrotta e il figlio di Renzo Arbore

Tra i motivi della rottura ci sarebbe anche un enorme dolore condiviso trai due, legato ad un figlio purtroppo mai nato: “C’è stata una gravidanza interrotta molto avanzata… Insomma è stato un grande dolore per tutti e due”.

Lo raccontò la conduttrice a Maurizio Costanzo nel 2017. Non si sa se questo fu l’unico motivo della rottura, ma si sa che dopo essersi lasciati Arbore non voleva continuare ad avere un rapporto di amicizia con Mara Venier: “I primi anni dopo la separazione lui non mi voleva vedere e questo mi addolorava molto, perché io ho sempre voluto rimanere amica in nome di questo grandissimo affetto che c’è.

Ci siamo amati così tanto. Abbiamo avuto momenti di infinite gioia e divertimento” ha spiegato sempre a Carlo Conti.