Michele Merlo, testo e significato di Farfalle, il singolo inedito uscito a un anno dalla sua morte

Il 6 giugno 2021 Michele Merlo, a soli 28 anni, moriva per quella che sarebbe poi emersa essere una leucemia fulminante.

Il cantante, concorrente di X Factor e Amici, aveva appena creato quello che è il singolo purtroppo postumo, il cui titolo e testo sono stati rivelati pochi giorni fa. Il prossimo 6 giugno Michele Merlo sarà ricordato presso lo stadio comunale di Rosà (Vicenza) con un evento in suo onore ed un incontro di calcio tra Play2Give e l’associazione Romantico Ribelle. Quest’ultima, insieme a Take Away studios, universal music e Senza Dubbi, ha contribuito all’uscita del singolo Farfalle.

Farfalle, testo e significato del singolo inedito di Michele Merlo

Farfalle è stata pensata, creata e scritta pochi giorni prima della scomparsa di Michele Merlo: il cantante si trovava a Modena al Take Away Studios con Riky, Fra e Daddo. Il cantante era in un momento di difficoltà ed aveva chiesto un confronto affinché i suoi pensieri potessero trovare una logica, tra i suo i malesseri ed il disagio della pandemia. Da lì nacque una canzone che parla di un’anima delicata e fragile, che si sente parte di un sistema, quello della musica, dal quale vuole farsi sentire e forse non ci riesce.

“Dimmi come si fa ad arrivare in fondo al grand finale” si chiede Merlo nella canzone, riferendosi proprio al desiderio di emergere nella musica.

Farfalle, testo della canzone di Michele Merlo

Ecco il testo della canzone inedita di Michele Merlo:

Quanto costa essere fragile in sta vita

lo pago a caro prezzo

io conto le sconfitte sulle dita

conto quegli amici

di cui ricordo soltanto il viso

conto le giornate a ricordarmi

come è fatto un sorriso

ma è dentro un pugno

che io tengo questo sogno

è fatto di carta ma sa spostare tutto il mondo

adesso gridano il mio nome.

un romantico ribelle

fanno uscire dai miei tagli centinaia di farfalle

Dimmi come si fa

ad arrivare in fondo al grand finale

come si fa

e non possiamo piangere che ci vedono

siamo farfalle

ma ci crediamo elefanti

non siete stanchi

di credevi supereroi

di credevi supereroi

Non possiamo essere sempre

la parte migliore di noi

in questa lacrima che scende non so nuotare

Dimmi come si fa

ad arrivare in fondo al grand finale

come si fa

e non possiamo piangere che ci vedono

siamo farfalle

ma ci crediamo elefanti

non siete stanchi

di credevi supereroi

di credevi supereroi

di credervi supereroi