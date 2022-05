Michelle Hunziker spiazza tutti sulla storia con Giovanni Angiolini: ecco cosa dice agli amici

Subito dopo la rottura con il marito Tomaso Trussardi i fan della conduttrice svizzera avevano cominciato a chiedersi se ci fosse qualcuno nel cuore di Hunziker, che stesse consolando la stessa dai dolori d’amore.

Dopo poco tempo era spuntato il nome di Giovanni Angiolini, e sembrava che tra i due tutto procedesse per il meglio: invece, pare che lei racconti tutt’altro.

Michelle Hunziker single? Ecco cosa sta succedendo e cosa dice lei

Da mesi pare che Michelle Hunziker si stia professando come single: nessuno avrebbe avuto la conferma, nella sua cerchia, di una solida relazione con Giovanni Angiolini.

Lui, professione chirurgo, due anni fa era stato uno dei concorrenti del Grande Fratello: dopo questa comparata televisiva era finito nel nulla, per poi rispuntare tra le braccia della conduttrice svizzera. Di lui si sapeva poco altro: uno studio come medico ortopedico a Olbia, un profilo Instagram piuttosto attivo, una rubrica con I Fatti Vostri dal nome “Dottor G”.

A inizio maggio era arrivata quella che pareva un’ufficializzazione passiva: a Parigi la coppia era stata fotografata insieme da Chi, mentre si baciava appassionatamente. Ora è Oggi a riportare la notizia: Michelle Hunziker negherebbe con chi le è vicino di avere un fidanzato e si professerebbe single.

Potrebbe comunque essere un meccanismo di difesa: dopo la storia finita con Tomaso Trussardi la Hunziker potrebbe avere semplicemente intenzione di tutelare la sua privacy per quanto possibile e procedere in una nuova relazione con i piedi di piombo.

Hunziker e Trussardi, separazione in serenità: “Rimane la donna che ho amato di più”

Per fortuna la separazione pare non stia dando enormi problemi a Hunziker. La rottura con Trussardi è avvenuta pacificamente e lui ha avuto parole molto dolci per l’ormai ex moglie: “Rimane la donna che ho amato di più nella mia vita e la amo ancora, ma in una forma diversa” ha detto Trussardi in un’intervista a Vanity Fair: “Le devo moltissimo: quando l’ho conosciuta avevo 28 anni e grazie alla sua vicinanza sono cresciuto umanamente e professionalmente.

Insieme abbiamo messo a fuoco i nostri valori”.