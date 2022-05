Oroscopo del giorno 27 maggio di Paolo Fox: tutti i segni che devono concentrarsi sull’amore in arrivo

Paolo Fox non ha dubbi: per alcuni segni Cupido è pronto a scoccare le sue frecce, e alcune coppie stabili potranno rinnovare il loro amore.

I segni zodiacali si affacciano al weekend e, come sempre, c’è Paolo Fox che nella prima mattinata, a Radio Lattemiele, racconta a tutto lo Zodiaco come sarà questo venerdì prima della pausa settimanale.

Oroscopo del giorno 27 maggio Ariete: grintosi e con la risposta pronta

Questo venerdì vede svegliarsi un Ariete “al suo meglio”, diciamo: ci sono nodi da sciogliere e cose da dire che avete deciso di smettere di tenervi dentro. Da parte vostra, dunque, potrebbe volare qualche risposta al vetriolo, perché non avete più intenzione di sopportare cose che non volete. La situazione si appianerà sul finire del weekend.

Oroscopo del giorno 27 maggio Toro: non perdete la pazienza!

Oggi vi muovete sulle uova: ci sono indecisioni, tentennamenti e dubbi, ma alla fine tornerete sui vostri passi, specialmente in amore. La vostra solita pazienza potrebbe però essere duramente messa alla prova.

Oroscopo del giorno 27 maggio gemelli: si risale la china

Già da qualche giorno state lavorando per riprendervi dalle batoste recenti. Anche questo venerdì vi sentirete meglio, con più energie e rinnovate forze: entro i prossimi mesi dovrete prendere diverse decisioni, quindi preparatevi.

Oroscopo del giorno Cancro: le cose stanno cambiando in meglio

I canterini si stanno ancora leccando le ferite per via di alcuni problemi fisici e personali, ma è giunto il momento in cui ci si può riprendere senza indugi.

Al contempo, soprattutto se i problemi sono arrivati dall’esterno, forse non è ancora arrivato il momento in cui si può cercare di ignorarli del tutto.

Oroscopo del giorno 27 maggio Leone: occhio ai nuovi progetti

Lavorativamente parlando i leoncini potrebbero passare una giornata un po’ bislacca, ma è anche il momento di non perdere occasioni importanti: sta arrivando un’occasione speciale. Saturno ancora opposto, occhio ai soldi investiti: no alle mani bucate nel fine settimana.

Oroscopo del giorno 27 maggio Vergine: concentrati sull’amore

Un grande lavoratore come il Vergine tende a mettere da parte gli affetti, ogni tanto: non fatelo ora, perché anche per voi è giunto il momento di pensare a chi vi sta accanto o, se siete single, a chi potrebbe starci.

Oroscopo del giorno 27 maggio Bilancia: un certo bisogno di sostegno

Paolo Fox ne è certo: è giunto il momento di sostenere i poveri bilancini, che hanno bisogno di conforto e di una spalla che li sostenga. Potrebbe essere il momento giusto per riavvicinarsi agli amici e a coloro con cui c’era stato qualche battibecco.

Oroscopo del giorno 27 maggio Scorpione: corpo fiacco ma mente salda

Scorpioncini, oggi la giornata potrebbe essere un po’ in down dal punto di vista fisica: vi sentite stanchi, appesantiti e in difficoltà. La vostra mente invece non si ferma mai, e ora state ponderando l’idea di collaborare con il partner per qualche progetto importante anche dal punto di vista professionale.

Oroscopo del giorno 27 maggio sagittario: la giornata dell’amore

Oggi è il giorno in cui i Sagittario potrebbero prendere una decisione importante sui sentimenti: qualcuno potrebbe decidere di convivere.

Al contempo ci potrebbero essere grandi cambiamenti dal punto di vista lavorativo.

Oroscopo del giorno 27 maggio Capricorno: un weekend disteso, finalmente

Paolo Fox ha buone notizie per te: Capricorno, finalmente ti puoi un po’ rilassare. Gli ultimi giorni (se non le ultime settimane) sono stati difficili e agitati e vi dovete riprendere un po’. Giove rimane dissonante, quindi siate comunque prudenti.

Oroscopo del giorno 27 maggio Acquario: non il giorno migliore della settimana

L’Aquario accoglie il venerdì con un senso di fastidio ed affaticamento: i vostri problemi hanno origine interiore, e l’ansia vi perseguita.

Il consiglio è quello di lavorare sul benessere e sulla cura di sé, per ricominciare a sentirsi meglio.

Oroscopo del giorno 27 maggio Pesci: le cose migliorano

Si tratta per voi del momento migliore per riprendervi da una forte delusione: l’ultimo mese è stato molto difficile sia sul lavoro che nella vita personale. Riconciliatevi con un partner che forse è stato messo da parte o con cui bisogna recuperare la vecchia sintonia.