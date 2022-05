Quelle brave ragazze, cosa fanno Orietta Berti, Sandra Milo e Mara Maionchi: dove vanno e cosa succede in viaggio

In totale barba a chi vorrebbe un ricambio generazionale, la nuova sorpresa televisiva sono le tre tirannosaure del piccolo schermo: Orietta Berti, Sandra Milo e Mara Maionchi, in Quelle Brave Ragazze, su Sky, riescono a tenere incollati alla televisione con Quelle brave ragazze.

Se l’idea dello show non è complessa né nuovissima, la scelta dei componenti di questa piccola squadra di viaggiatrici è stata geniale: viene da dire che non ci sia viaggio che valga la pena fare, senza la compagnia di questo dinamico trio.

Quelle brave ragazze, le protagoniste: il ruolo di Mara Maionchi e Orietta Berti

Quelle Brave Ragazze è uno show che racconta il viaggio in Spiaggia di Maionchi, Berti e Milo, e lo sviluppa lungo sei episodi (non troppo, né troppo poco) in cui racconta le vicissitudini di una gang di signore molto, molto, molto oltre gli anta (Milo punta dritta ai 90) che non fanno niente di particolarmente avventuroso se non essere al 100% se stesse.

Il mix è letale: Mara Maionchi è chiaramente la più avvezza ai viaggi ed al clima internazionale, parla inglese intervallandolo a imprecazioni frequenti. Orietta Berti è un’icona, a prescindere dalla partecipazione al programma: ricordiamo che è pur sempre quella di “E poi me ne restano mille” che teneva il punto con successo a Fedez e Achille Lauro.

Sandra Milo, che è rimasta forse negli ultimi anni più in disparte nell’universo televisivo e artistico italiano (relegata a diverse ospitate in studi colmi di opinionisti) si mostra fragile e tenerissima, chiaramente meno avvezza a viaggiare e destreggiarsi nel mondo ma vogliosissima di conoscere. Per lei si tratta di una rivincita morale, che la mostra incredibilmente saggia e profonda a tratti.

Quelle brave ragazze, cosa succede nei sei episodi dello show

L’impostazione è semplice e rigida: scene prevedibilissime di incontri preorganizzati, alcune semplici prove (ma non ci non mai eliminati, nessuno può apparentemente dividere questo indivisibile trio) e scene che sembrano copiante.

Il fortissimo ed evidente carattere delle tre prende copione e prove e manda tutto all’aria: ciò che è chiaro è che in questo viaggio le tre protagoniste si sono divertite tantissimo. Riescono, sorprendentemente, a sprigionare un’aura di giovinezza che si riflette sulle avventure che vivono, piccolo e semplici ma al contempo straordinarie. Alla fine ciò che si vede è un viaggio uguale a quello che potrebbe fare ognuno di noi, ma con l’energia inusuale di 3 mostri sacri dello spettacolo.