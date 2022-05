Oroscopo del mese di giugno di Paolo Fox: tutti i segni e le previsioni per lo Zodiaco

Nel mese di giugno Paolo Fox prevede grandi cambiamenti in vista per alcuni segni: altri invece devono ancora uscire da una fase di stanchezza che li ha coinvolti.

I segni zodiacali entrano ufficialmente in estate, e a giugno slittano dai gemelli al cancro: il cambio di segno porterà grosse novità per tutti quanti. Le previsioni di Paolo Fox per tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo di giugno Ariete

Mese incredibile per gli arietini che voglio mettere su famiglia, andare a convivere, sposarsi o semplicemente innamorarsi: amore e intensa emotiva sono al primo posto per il segno che nasce tra marzo e aprile. Il cielo porta chiarezza e serenità di mente e Marte e Giove vi fanno vedere il mondo in tinte pastello. Nulla da dire anche sul fronte lavorativo: anche lì avrete soluzioni facili e grandi opportunità, che non dovrete far altro che cogliere.

Oroscopo di giugno di Paolo Fox per il Toro

Mese propizio per i cambiamenti: forse non cambierete realtà lavorativa ma magari qualche dinamica sul posto di lavoro vi permetterà di alzarvi con maggior slancio la mattina. Marte e Sole saranno dalla vostra e mitigheranno l’effetto di un Saturno dissonante.

Oroscopo di giugno di Paolo Fox per i gemelli

Dopo le iniziali batoste subite nel corso di questa prima metà dell’anno, ora potete avere le vostre personali rivincite: avete moltissime risorse ed il cielo di giugno vi aiuterà ad incanalarle e renderle produttive.

Oroscopo di giugno di Paolo Fox per il Cancro

Per i nati del cancro giugno sarà un mese impegnativo: siete insoddisfatti su alcuni o molti aspetti del vostro quotidiano e state faticando ad uscire dal pantano in cui vi trovate.

Oroscopo di giugno di Paolo Fox per il Leone

Comincia la vostra stagione preferita, quella del vostro compleanno: dal 10 per voi arriva Giove, che vi accompagnerà per qualche mese regalandovi bei momenti e grande voglia di slancio. Anche Marte è dalla vostra e vi permetterà di prendere le giuste iniziative in molteplici occasioni.

Oroscopo di giugno di Paolo Fox per la Vergine

Anno birichino per la Vergine, e giugno non fa eccezione: il cielo continua a darvi bastoni e carote e Marte in opposizione vi fa perdere la pazienza più di quanto siate soliti fare. Non temete, perché a luglio andrà molto meglio: già gli ultimi giorni del mese vi regaleranno maggiori soddisfazioni.

Oroscopo di giugno di paolo Fox per la Bilancia

Gli indecisi dello zodiaco per eccellenza questo mese dovranno prendere tantissime decisioni: sarà necessario avere raziocinio e sangue freddo, ma soprattutto positività. Ad aiutarvi ci sarà un Cielo rassicurante.

Oroscopo di giugno di paolo Fox per lo Scorpione

Inizio di mese facile, con Giove che ancora per qualche giorno sarà dalla vostra: maggiori difficoltà sul lavoro, per il quale dovrete trovare una soluzione, ma vi si consiglia di non avere reazioni troppo forti né di perdere il controllo troppo facilmente.

Oroscopo di giugno di Paolo Fox per il Sagittario

L’estate per voi comincia in maniera del tutto positiva. Si apre una stagione di pulizia mentale e pratica: ci sono molti cambiamenti in vista che svecchieranno le vostre giornate, e da giugno in poi il 2022 sarà dalla vostra parte nella maniera più assoluta.

Oroscopo di giugno di Paolo Fox per il Capricorno

Anche voi accogliete l’estate con stanchezza: il lavoro non vi soddisfa, né se siete dei dipendenti né se lavorate come liberi professionisti. Ora dovrete lavorare sulla confidenza che dovrete avere in voi stessi, e cercare di cambiare ciò che non vi piace della vostra avita.

Oroscopo di giugno di Paolo Fox per i Pesci

Dopo la brutta batosta delle scorse settimane ora è il momento di riprendersi: la situazione professionale potrebbe non migliorare, ma si attendono stravolgimenti dal punto di vista mentale. Forse arriverà anche l’amore, quindi state in allerta!