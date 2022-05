Uomini e Donne, Luca Salatino sceglie Soraya ma qualcosa non va: la coppia si è già lasciata? Gli indizi

Ormai è notizia nota: Luca Salatino doveva scegliere tra due corteggiatrici quale fosse la sua “anima gemella” e la sua scelta è ricaduta su Soraya, con grandissimo dispiacere da parte di Lilli, la ragazza non scelta.

I fan di Uomini e Donne hanno però più di un dubbio sul fatto che tra Luca e Soraya sia sbocciato l’amore: alcuni elementi portano a credere che ci sia stato qualche problema o che addirittura la neo coppia si sia già lasciata.

Luca Salatino e Soraya si sono lasciati? Gli indizi che fanno temere la rottura

Poco fa abbiamo potuto vedere un emozionato Luca Salatino ringraziare la produzione del programma per la bellissima esperienza fatta a Uomini e Donne, programma che gli ha permesso di conoscere Soraya, la ragazza che ha scelto e con cui vuole stare.

A dargli manforte nella sua scelta sono stati l’amico Matteo Ranieri, che si è anche presentato a sorpresa in studio con la fidanzata Valeria Cardone, e l’amico Alessandro, Cavaliere del trono over con cui Luca ha stretto una meravigliosa amicizia.

La consueta pioggia di petali ha travolto Luca e Soraya, ma i più attenti hanno subito cecato conferme social della relazione tra i due e non ne hanno trovata. Questo, di primo acchito, potrebbe sembrare normale: la coppia appena formatasi a Uomini e Donne, per contratto, non può mostrarsi insieme fino a quando la puntata con la scelta non va in onda in televisione.

Di solito, effettivamente, tronista e corteggiatore/corteggiatrice decidono di prendere la palla al balzo, sparire per un po’ dai social e godersi la relazione lontani dai riflettori.

Luca e Soraa, solo amici e troppe presenze sui social?

Nel caso di Luca e Soraya questo però non sta succedendo: i due si stanno mostrando molto spesso sui social, ma da soli: lui con un amico, lei con un’amica. I due mostrano una grande attività sociale, al punto che viene da chiedersi come facciano a frequentarsi se son sempre con altre persone.

Alcuni, addirittura, suppongono che il problema stia nel fatto che, se avesse potuto, Luca Salatino non avrebbe scelto Soraya, bensì Aurora Colombo, che era determinato a conquistare, ma che si è ritirata dal programma. Ora che la coppia Luca-Soraya è stata ufficializzata, vedremo cosa accadrà.