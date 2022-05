Uomini e Donne, Veronica Rimondi fa la sua scelta ma viola una regola del programma: cosa sta accadendo

Si tirano le fila delle tregende e delle follie amorose a Uomini e Donne: dopo la scelta di Luca Salatino ora è il momento di Veronica Rimondi, che doveva scegliere tra Matteo Farnea e Andrea Della Cioppa. La scelta in realtà è già avvenuta ma, da ieri, arrivano indiscrezioni sul fatto che la neo coppia avrebbe violato una regola fondamentale del programma: occorre ora capire se ci saranno delle conseguenze per quanto accaduto.

La scelta di Veronica Rimondi tra Matteo e Andrea

Veronica Rimondi è arrivata quest’anno a Uomini e Donne. Ha immediatamente messo le mani avanti dicendo che spesso la gente la trova, soprattutto all’inizio, antipatica, e si è guadagnata in poco tempo la fama di “viziata”.

Ciò nondimeno Veronica Rimondi ha conquistato le attenzioni di due corteggiatori, Matteo Farnea ed Andrea Della Cioppa, ed avrebbe già scelto di stare con il primo dei due.

Ovviamente non si poteva rivelare niente: per contratto la coppia appena formatasi a Uomini e Donne deve mantenere il riserbo, per no svelare la scelta, finché questa non viene mostrata in puntata. Nel caso di Veronica Rimondi, però, è avvenuto un piccolo incidente che potrebbe aver messo nei guai la coppia.

Matteo Farnea e la foto da non pubblicare: cosa è accaduto

Un’amica di Veronica ha infatti mostrato su Instagram, nelle stories, un’immagine della ragazza in compagnia di un ragazzo il cui volto non era ben visibile.

Il punto è che Matteo Farnea ha condiviso la story commentandola e rendendo ovvio, a quel punto, che proprio lui sarebbe il prescelto. Resosi probabilmente conto dell’errore (o sarà stato qualcuno a farglielo notare?) ha subito rimosso l’immagine da Instagram, ma Il Vicolo delle News è riuscito comunque ad intercettarla, ed a ricondividerla sul sito.