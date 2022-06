Jessica Selassié e Barù, la verità sul rapporto tra i due fuori dalla Casa: l’avvistamento che fa impazzire i fan

Jessica Selassié e Barù si frequentano? Le voci si rincorrono, ma è difficile dire dove sia la verità nel mare di indiscrezioni che riguardanti l’ex fidanzato di Victoria Cabello e la principessina Selassié.

Le ultime sul fronte occidentale raccontano che la vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip si sarebbe trovata, insieme ad altri, nel ristorante di Barù, crush leggendaria della principessina. Che sia una questione di gusti culinari o di effettiva vicinanza ed intimità con il proprietario, è cosa da stabilirsi.

Jessica Selassié non molla e ottiene una cena (e forse di più)

L’infatuazione di Jessica Selassié per Barù all’interno della Casa del GF Vip è stato uno dei fenomeni mediatici più crine di questa edizione del reality.

Diciamo che per le sorelle Selassié è stata l’edizione della fortuna nel gioco ma della sfortuna in amore: se Lulù Selassié è stata piantata in tronco dopo la friend el programma dal fidanzato gieffino Manuel Bortuzzo, la principessa Jessica ha inseguito Barù in lungo e in largo mentre erano insieme nella Casa, quadagnando solo un due di picche dietro l’altro. Lei si è esposta con giovanile sfrontatezza, mentre lui, seppur mostrandosi non del tutto indifferente a lei, ha sempre manifestato reticenza a cominciare una storia d’amore.

Ora che entrambi sono fuori dalla Casa, le loro vite hanno continuato a scorrere su binari paralleli: nel caso di lei si è parlato di un flirt con Simone Bonaccorsi, mentre lui sarebbe stato visto con l’ex Miss Italia Ludovica Perissinotto: la foto di loro due insieme era finita sui profili dei due segui del gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza.

Deianira Marzano e la gola profonda del gossip: l’indiscrezione

Il gossip si è riacceso nelle ultime ore: Davide Silvestri, la futura moglie e Jessica Selassié sono infatti stati visti nel ristorante di Barù durante una cena: Jessica è l’unica delle Selassié ad essere stata invitata al matrimonio di Silvestri.

A parlare in particolare è Deianira Marzano, che riporta quanto raccontato da un’amica: “Stasera una mia amica è al locale di Barù. Mi ha detto che hanno fatto una cena a quattro: Barù, Jessica, Davide Silvestri con la fidanzata che si sposano ora a luglio e ne stavano parlando. Mi ha detto che è certa che Jess e Barù stiano insieme, si capiva dai loro atteggiamenti. E c’è solo Jess, che diceva che le sorelle e la mamma erano a cena con il figlio di Serena Grandi:.

Insomma: c’è speranza per i fan della coppia, ma si attende che almeno uno dei due diretti interessati si esponga sull’argomento.