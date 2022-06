Malika Ayane a cuore aperto sulla vita privata e su Cesare Cremonini: “Ci siamo conosciuti al Quirinale”

In una lunga intervista al Corriere della Sera, Malika Ayane ha raccontato aspetti della sua vita privata finora inediti. Tra questi, il luogo in cui ha conosciuto Cesare Cremonini.

“Sono cresciuta riciclando gli abiti dei cugini (…) andavo nei negozi di usato e facevo sistemare tutto dalla sartina sotto casa”. “Cremonini? Gli voglio un bene pazzesco”. In una lunga intervista al podcast del Corriere della Sera, La mianese, Malika Ayane racconta alcuni aspetti intimi della sua vita: dalle origini all’amore per la figlia passando per le sue relazioni sentimentali.

Malika Ayane: le origini della cantante e la famiglia

Il suo primo amore forse sono i genitori: mamma Midi e papà Ahmed. Si sono conosciuti in Marocco, dove la madre della cantante stava facendo un viaggio. Un amore a prima vista per Ahmed Ayane, poi il trasferimento nel quartiere Nolo di Milano, dove la cantante è cresciuta.

Aveva origini umili e quando le cose belle mancavano, c’era da inventarsele. Così Malika comincia a sognare e usa questi sogni per superare le barriere oggettive della sua vita quotidiana. “Ero una bambina con parecchia fantasia – dice la cantante al Corsera – che trasformava il campetto davanti casa nella foresta di Sherwood, ma nel mio quartiere la vita ti ripeteva ogni giorno che avevi meno possibilità degli altri”. Milano però di possibilità ne offre all’infinito e per una ragazzina sveglia, di talento e con l’amore per la musica, la fortuna può essere una dolce alleata.

Un giorno decide di accompagnare un’amica a un’audizione per il Coro della Scala di Milano e viene scelta come corista della Scala.

Malika Ayane e la figlia Mia: quando è nata e come ha cambiato la sua carriera

A cambiare la sua vita però è la figlia Mia, avuta all’età di 20 anni. Un avvenimento che la porta a compiere scelte impavide. Quando ripensa a quel momento, cantante ricorda un bivio: “avevo davanti due strade: essere uno di quei genitori che i figli compatiscono mentre ti spacchi la schiena oppure – sempre mentre ti spacchi la schiena – guardano con ammirazione”.

Così porta sua figlia ovunque mentre fa la gavetta e un giorno in cui lei è all’asilo firma il primo contratto con la Sugar, casa discografica di Caterina Caselli. Se ripensa a quegli anni folli, in cui faceva le corse per tornare dalla bambina tra un tour e l’altro, non ha dubbi: “La maternità mi ha salvata”.

La storia con Cesare Cremonini: in quali rapporti sono oggi e come si sono conosciuti

La cantante poi è tornata a parlare della sua relazione con Cesare Cremonini.

I due sono stati insieme poco più di un anno, ma la coppia aveva fatto sognare i più romantici.

Quando si sono messi insieme, lui era ancora per tutti la star dei Lunapop anche se viveva il suo momento d’oro da solista, lei con una voce elegante e calda era già considerata una fuoriclasse. Di loro, i fan non dimenticheranno mai il duetto nel brano Hello!, così intenso da far precipitare con le orecchie dentro la canzone. Ma tant’è. I due si lasciano da amici nel 2010 e quando nel 2011 Ayane annuncia le nozze con un altro uomo, lui quasi spera non sia vero. In un’intervista rilasciata all’epoca alla rivista Max, “Sarà proprio vero che si sposa?

Sai, io faccio fatica a credere ai giornali“. Nel tempo sono rimasti amici e nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, la cantante ha rivelato “Ci siamo conosciuti al Quirinale. È il più bravo di tutti e gli voglio un bene pazzesco. Ma con gli uomini sono stata sempre fortunata”.