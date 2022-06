Oroscopo Paolo Fox di giovedì 2 giugno, sicuri di non potere osare? Le previsioni per ogni segno

Paolo Fox torna a leggere gli astri per la giornata di domani: le previsioni segno per segno del grande astrologo.

L’astrologo più amato della tv torna a prevedere cosa dicono le stelle. Vediamo allora quale futuro ha in serbo l’oroscopo per la giornata di giovedì 2 giugno secondo le informazioni diffuse sull’App Astri di Paolo Fox.

Ariete: per voi una “luna dissonante”. Ma non potete rimproverarvi niente

Per il segno zodiacale dell’ariete, sono all’orizzonte piccoli scontri e arrabbiature. A differenza dell’anno scorso però, quando ce la si prendeva con se stessi, ora non c’è nulla che un ariete possa rimproverare a se stesso. Avete dato il massimo, i nervosismi delle prossime 48 ore saranno dovuti a ritardi o fastidi, ma gli astri del mese di giugno prevedono un recupero.

Toro: Venere è dalla vostra parte. Siate passionali

L’auspicio è che ritorni la passionalità, anche grazie allo zampino di Venere. Alcuni rapporti potrebbero però guastarsi, infatti potrebbero riemergere delle verità nascoste o rimaste a lungo sopite. Sul lato sentimentale però Paolo Fox consiglia di agire: se una persona che amate sta male e finora non avete saputo come aiutarla, entro venerdì sarebbe il momento propizio per agire.

Gemelli: è il momento di agire e costruire rapporti

Questo periodo per voi è travolgente: il Sole è già nel vostro segno ed è anche per questo che probabilmente vi sentite animati da emozioni positive e molta energia.

Anche Venere sta per entrare nel vostro segno zodiacale, le prime tre settimane di giugno saranno fondamentali per costruire dei rapporti. Quello che avete costruito potrebbe rinsaldarsi tra la fine di giugno e nel mese di luglio.

Cancro: puntate sull’amore e non vi abbattete

Si prospetta qualche fatica di troppo sul lavoro e ci saranno dei rallentamenti nella vita pratica. Paolo Fox consiglia di circondarsi di persone che vi vogliono bene e di non abbattersi. Sarà “un mese di riscatto” per l’amore, anche se è consigliata cautela nei rapporti con i Capricorno.

Leone: conferme sul lavoro, decisioni nette da prendere sugli amori del passato

La vita di questa settimana è in funzione del weekend,tempo di riorganizzarsi e respirare un po’. Vorreste un po’ di sicurezza su un partner che invece sembra insicuro, quindi è normale innervosirsi dentro di sé. Questo mese potrebbe essere decisivo per un rapporto problematico da tempo. Sul lavoro è un periodo di conferme, soprattutto per chi lavora in proprio.

Vergine: abbattete il muro che vi separa dagli altri e apritevi

Questo è il momento di vivere con tenerezza i sentimenti.

Tendete a chiudervi e a mantenere totale riservatezza su voi stessi per paura di tradimenti, ma è il periodo ideale per superare questa barriera e aprirvi. Sarete determinati e riuscirete a ottenere buone soddisfazioni sul lavoro dopo gli ultimi smacchi ricevuti.

Bilancia: chill out! Ridurre l’ansia è la chiave per la soddisfazione

A volte siete sopraffatti dall’ansia e non riuscite a vedere le cose con chiarezza. Dovreste rilassarvi un po’ e recuperare la gioia di vivere alla giornata, con spontaneità. Attenzione a chi vi circonda: alcuni invidiano le vostre qualità e sono quasi felici di vedervi in difficoltà.

State lontani dalle vibrazioni negative, vi aspettano grandi soddisfazioni.

Scorpione: accettate la sfida per l’autunno e appassionatevi

Questa settimana è un po’ senza infamia e senza lode per voi. Basso profilo ma apertura alla progettualità caratterizzano questo periodo. Probabilmente avete qualcosa che vi frulla in testa per l’autunno ma vi sembra difficile. Marte è dentro di voi, se c’è qualcuno che è in grado di affrontare una sfida è lo scorpione, quindi buttatevi e andrà bene.

Sagittario: riorganizzatevi e investite sull’amore, la forza è con voi

State fremendo per prepararvi a un cambiamento importante e siete nel momento giusto per prepararvi.

Paolo Fox vi consiglia di investire sugli amori nati a maggio e di avere coraggio nelle scelte che verranno.

L’emozione non mancherà ma ricordate che siete in un momento di forza e se la giornata inizierà con fatica, alla fine sarete circondati dalle stelle anche in amore.

Capricorno: non lasciatevi scalfire dal nervosismo, ritrovate la serenità

Parola d’ordine: calma! Giovedì potrete vivere qualche tensione ma non dovete farvi destabilizzare da questo e anzi, ricordatevi che tutti apprezzano di voi la pazienza e l’affidabilità. Paolo Fox vi vede un po’ sulle nuvole ultimamente, tornate ad essere inflessibili nelle scelte e determinati.

Acquario: è il momento di dire tutto e superare i vostri limiti

Grandi novità in vista: frequentazioni diverse e nuovi posti da esplorare. Paolo Fox consiglia di togliersi tutti i sassolini dalla scarpa entro venerdì, perché altrimenti nel weekend alcune cose non dette potrebbero esplodere. è il momento di lasciarsi andare, osare e – perché no – trasgredire. Fare un nuovo viaggio potrebbe essere un bel punto di partenza.

Pesci: meno ansie e più unicorni, prendete la vita con un po’ di leggerezza

Avete iniziato la settimana con il piede sbagliato e sembra sempre che vi manchi qualcosa per arrivare al vostro obiettivo. Di sicuro qualcosa di troppo c’è: l’ansia. Non perdete la lucidità, non cedete alle provocazioni e se avete avuto un momento no con qualcuno a inizio settimana, ora è il momento di riappacificare. Da domani le stelle saranno dalla vostra parte e l’amore può tornare a farvi sorridere. Paolo Fox vi mette in guardia da una cosa: “attenzione a questioni legali rimaste aperte con soci, parenti o ex”. Ma in effetti, anche questo potrebbe trasmettevi ansia.