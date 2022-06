Oroscopo Paolo Fox mercoledì 1 giugno per tutti i segni zodiacali: è possibile che la luna ostacoli i vostri piani

Mercoledì 1 giugno sarà una giornata turbolenta per alcuni segni secondo l’oroscopo. La luna infatti potrebbe ostacolare alcuni piani e mettere i bastoni tra le ruote ad alcuni segni. Ma non mancheranno occasioni di crescita per chi sarà in grado di coglierle.

Oroscopo di Paolo Fox di mercoledì 1 giugno per Ariete

I dispetti della Luna potrebbero causare qualche ritardo ai vostri progetti. Avete bisogno di ottenere risultati, ma questa volta dovrete avere pazienza e non demordere.

Anche se le cose vi sembreranno difficili, state sereni: passata la tempesta lunare, gli astri torneranno a sorridervi.

Buone sorprese potrebbero attendervi sul piano sentimentale. Marte e Giove vi sorridono e questo potrebbe spazzare via le incomprensioni di maggio per lasciare posto a buoni equilibri a nell’oroscopo di giugno.

Oroscopo di Paolo Fox di mercoledì 1 giugno per Toro

Potrebbe essere un giorno difficile dal punto di vista lavorativo, con le stelle che sembrano un po’ avercela con voi. Tenete duro. In compenso, Venere vi favorisce senza indugi e potreste avere grandi momenti di felicità. È il momento ideale per prendere una decisione importante e per far sentire la vostra importanza nella coppia.

Oroscopo di Paolo Fox di mercoledì 1 giugno per Cancro

Anche per voi Venere è sorridente: è il periodo ideale per sfogare pienamente la vostra vita emotiva.

Se dovete prendere una decisione drastica nella coppia è il tempo di farlo. Sul lavoro sarà un momento intenso, ma i sentimenti occuperanno talmente la vostra testa da non farvi pesare la cosa.

Oroscopo di Paolo Fox di mercoledì 1 giugno per Leone

Per voi l’oroscopo del giorno è sorridente e prospetta una serie di eventi favorevoli fino almeno a venerdì. Le cose potrebbero complicarsi nel weekend, ma si vedrà con l’oroscopo del fine settimana. Sul lavoro sarà premiato l’intuito e la capacità di ascoltare il vostro istinto.

Invece sul piano sentimentale, potrebbe essere il momento di coltivare un flirt che per molto tempo avete lasciato in sospeso.

Oroscopo di Paolo Fox di mercoledì 1 giugno per Vergine

Pare che la fortuna giri tutta dalla vostra parte: ci saranno degli sviluppi nella vita sentimentale ma diciamocela tutta – a voi interessa il lato pratico. Ebbene, anche sul lavoro potrebbe essere più facile prendere decisioni giuste e benefiche.

Oroscopo di Paolo Fox di mercoledì 1 giugno per Bilancia

Il vostro cuore è turbato da una relazione di lunga data che si porta dietro diversi problemi e un po’ di stanchezza sentimentale.

Ma adesso potrebbe esserci una svolta, fidatevi del vostro lato romantico e capite cosa è meglio per la coppia.

Oroscopo di Paolo Fox di mercoledì 1 giugno per Gemelli

Sembra che gli astri si stiano allineando per voi. Sole, Marte e Saturno cercheranno di favorirvi sia nella vita privata che nella carriera ma anche Venere vi starà vicino. Saprete riconoscere le buone occasioni?

Oroscopo di Paolo Fox di mercoledì 1 giugno per Scorpione

L’amore potrebbe darvi del filo da torcere, ma l’importante è che vi mostriate pazienti e lucidi.

Se da un po’ di tempo volete affrontare l’elefante nella stanza, probabilmente oggi è il giorno giusto per farlo.

Oroscopo di Paolo Fox di mercoledì 1 giugno per Sagittario

Non abbassate la guardia perché le buone opportunità sono dietro l’angolo. Se vi siete innamorati ma la storia vi sembra un po’ statica, è il caso di provare a farla decollare. È proprio possibile dare una svolta.

Oroscopo di Paolo Fox di mercoledì 1 giugno per Capricorno

Il lavoro non va a gonfie vele e questa incertezza vi fa soffrire un po’. Anche in amore le cose non sono funzionate benissimo finora, ma giugno potrebbe essere in ripresa su entrambi i versanti.

Oroscopo di Paolo Fox di mercoledì 1 giugno per Acquario

Avrete la tentazione di perdere la pazienza, ma pensateci bene, meglio essere calmi e ragionare. Potreste sentirvi traditi sul lavoro, ma forse avete frainteso: meglio analizzare le cose con serenità.

Saturno tende a farvi essere un po’ impulsivi e protettivi verso voi stessi, ma cercate di vedere le cose dal punto più in alto.

Oroscopo di Paolo Fox di mercoledì 1 giugno per Pesci

È un periodo di difficile rapporto con gli altri, spesso vi siete sentiti spaesati negli ultimi giorni, questo perché il novilunio di lunedì ha avuto delle conseguenze sulla vostra stabilità. Ma dal pomeriggio di domani le cose potrebbero andare meglio. Preservate le energie fisiche perché potreste sentire i colpi della stanchezza.