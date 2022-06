Sei Sorelle, anticipazioni sulla puntata di oggi 1 giugno: cosa accade alle sorelle Silva dopo la morte del padre

Il paradiso delle signore ha lasciato gli spettatori orfani dei suoi intrighi: l’ultima replica è infatti andata in onda la scorsa settimana. Poco male, comunque: ad intrattenere il pubblico del prime time di Rai 1 ora c’è Sei Sorelle, storia di un gruppo di ragazze che, dopo aver perso il padre, si deve rimboccare le maniche per non perdere l’attività di famiglia, e fronteggiare un mondo che le vorrebbe vedere mentre subiscono il destino deciso per loro da altri. L’epoca in cui è ambientata la storia è l’inizio del secolo scorso: i fatti principali accadono nel 1913.

Oggi andrà in onda una nuova puntata della soap opera che vede come protagoniste Adela, Francisca, Elisa, Blanca, Celia e Diana.

Sei Sorelle: trama, quando va in onda e quanto dura la soap opera

Sei Sorelle, cosa è accaduto finora: la morte di Don Ferdinando

La prima puntata della soap opera Sei Sorelle ha visto il monto disfacessi sotto gli occhi di un gruppo di sorelle dalla vita serena: mentre la famiglia festeggiava il fidanzamento di una di loro, Blanca, con un giovane di ottima famiglia, l loro mondo crollava con la morte improvvisa del padre, Ferdinando. Oltre al dolore del lutto, le sei sorelle devono fare i conti con una tristissima realtà: nel mondo in cui vivono una donna non conta praticamente nulla ed ha i diritti sulla sua persona che potrebbe rivendicare un attaccapanni rotto.

L’idea delle ragazze per non perdere il controllo dell’attività di famiglia è quella di far finta di niente e mentire, ma le bugie hanno le gambe corte e presto la verità verrà svelata (e cominceranno i guai).

Sei Sorelle, anticipazioni della puntata di oggi: il ruolo di Salvador

In questa nuova puntata il castello di finzione comincia a cedere: nessuno paga gli operai, che cominciano a protestare, e Don Ricardo, lo zio, scalpita per togliere l’azienda di mano alle ragazze.

Lo sviluppo della Vicenza non può che essere complicato ed insidioso.

Al contempo assisteremo ad uno sviluppo del rapporto di odio-amore tra Salvador Montaner e Diana: lei non sopporta l’uomo, che invece è molto innamorato di lei e finisce per baciarla, ricevendo in cambio un manrovescio.

Salvador, d’altronde, si rivela l’unica speranza per le sorelle: a loro serve un uomo che possa controllare l’azienda senza toglierla dalle loro mani e lui sembrerebbe la persona adatta. Nella puntata di oggi Salvador dimostrerà però di avere un asso nella manica e di essere in grado di aiutare le sorelle con un colpo di mano, calando -letteralmente- un asso nascosto nella manica.

Arrivano problemi anche da Cristobal Loygorri, medico, futuro cognato di Blanca e unico a sapere che Don Ferdinando è morto: dopo aver inizialmente mentito sulla morte dell’uomo per aiutare le sorelle, ora comincia a essere sotto pressione vuole dire la verità.