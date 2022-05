Sei Sorelle, quante puntate ha la telenovela in onda sulla Rai e di cosa parla

L'esordio della soap opera spagnola è stato un successo. Ma basterà a conquistare i palinsesti Rai? Intanto vediamo di cosa parla e quante puntate dovrebbero andare in onda.

Ha debuttato ieri su Rai 1 la fiction Sei Sorelle, che nella prima puntata del 30 maggio 2022 ha fatto circa il 18,4% di share secondo i siti specializzati di ascolti tv.

La serie ha preso il posto de Il Paradiso delle Signore, molto amato dal pubblico Rai.

Sei sorelle: di cosa parla e dov’è ambientata la soap opera

La soap opera è andata in onda per la prima volta nella tv spagnola dal 2015 al 2017 sul canale La 1 (canale della tv pubblica corrispondente alla nostra Rai 1) ed è stata un successo internazionale, tanto da essere esportata in Italia. Ambientata a Madrid nel 1913, la telenovela racconta la storia di sei sorelle di cognome Silva.

I loro nomi sono Adela, Bianca, Celia, Diana, Elisa, Francisca. Appartengono all’alta borghesia e si trovano a dover combattere contro un nemico dei tempi: il patriarcato.

Colpite dalla morte del padre, infatti, dovranno faticare duramente per mantenere il loro status sociale e, soprattutto, tenere in vita senza smacchi l’azienda tessile di famiglia.

Sei Sorelle: quanti episodi ha la fiction Rai e fino a quando va in onda

La soap opera è trasmesso su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì nella fascia pomeridiana, dalle ore 15.55.

Gli episodi hanno una durata di circa 55 minuti e sono in totale 489.

La rete non ha ancora reso noto fino a quando sarà programmata la storia delle sei sorelle Silva. Molto dipenderà dagli ascolti, finora promettenti. Secondo tvblog.it, è probabile che quest’estate la Rai decida di alternare la telenovela spagnola al Paradiso delle signore, per cui è prevista la settima stagione.