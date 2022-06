Selvaggia Lucarelli, lutto improvviso in casa: le parole commosse: “Meritavi una vita più lunga”

Grande lutto nella casa di Selvaggia Lucarelli: il cane dell’attrice, il piccolo Cavalier King Charles che viveva con la famiglia da molti anni, è venuto a mancare. Insieme ai due gatti di casa, il piccolo Godzilla era spesso presente nei racconti e sui social di Selvaggia Lucarelli: il cane è infatti stato il compagno d’infanzia del figlio Leon ed era molto affezionato anche al compagno di Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli, che spesso si occupava di lui.

Godzilla, il cucciolo di casa: dall’arrivo con Leon ai due gatti “sopportati”

Il cucciolo di Cavalier King Charles era arrivato a casa Lucarelli quando la giornalista viveva da sola con il figlio ancora piccolo (ora Leon è un adolescente): ora, cucciolo invecchiato, condivideva la casa con un numero ben più alto di componenti.

C’era infatti Lorenzo Biagiarelli, ormai da anni compagno di Selvaggia Lucarelli, e c’erano i due gatti di casa, Coraggio ed Evangelion, sopportati solo in nome di una saggezza senile che gli permetteva di guardare alle nuove generazioni di casa con rassegnazione.

Godzilla aveva conquistato il cuore di tutti sia in casa che fuori di casa, dato che spesso era protagonista di aneddoti raccontati dalla sua padrona. Negli ultimi tempi, a quanto pare, Godzilla era stato male e la famiglia aveva cercato di alleviare le sue sofferenze.

Selvaggia Lucarelli saluta Godzilla: “Meritavi una vita più lunga”

Nella giornata di ieri la giornalista ha voluto salutare il piccolo “vecchietto di casa” con un post, mostrando alcune foto che lo ritraggono da cucciolo e negli ultimi tempi: “Sarai nelle cose che ti piacevano e nelle cose che hai rincorso, nei piccioni, negli uccellini, nelle libellule dell’ultima estate insieme.

Sarai nei gatti di casa che ti hanno conosciuto per poco e che guardavi come si guardano i bambini scalmanati, con il muso da anziano paziente e in fondo un po’ divertito”: queste le parole di saluto della giornalista.

Lucarelli poi continua: “Meritavi una vita più lunga, meritavi una vita più facile, ma ti giuro piccoletto, ci siamo impegnati perché potesse essere davvero vita fino all’ultimo. Sarai sempre il nostro cane, non ti dimenticheremo mai. E vedi se finalmente ti riesce di catturare una libellula, sarebbe anche ora. Ti amo”.