Chi è Martina Maggiore, la fidanzata (o ex?) di Cesare Cremonini

Negli ultimi anni ad aver rapito il cuore dell’affascinante cantautore Cesare Cremonini è stata Martina Margaret Maggiore, studentessa di Bologna più giovane di lui di 17 anni. La ragazza rappresenta per Cremonini la prima storia seria dopo la rottura con la fidanzata storica Malika Ayane, con cui era stato un anno nel 2009.

Martina Maggiore, chi è la fidanzata di Cesare Cremonini

Martina Maggiore ha 25 anni e viene da Rimini, anche se vive a Bologna. Non si hanno molti elementi noti su come i due si siano conosciuti: i primi avvistamenti della coppia risalgono a novembre 2021, ma stanno insieme da più tempo.

Martina Maggiore è molto riservata si sa molto poco della sua vita al di fuori della relazione con Cremonini. A lei Cremonini ha dedicato una delle sue ultime canzoni, ovvero Giovane Stupida, ed i due hanno anche recitato le parti di loro stessi nel video clip. Lui aveva spiegato sui social: “Il testo è un omaggio e uno sguardo divertito alle differenze che emergono quando due persone di generazioni diverse si incontrano come opposti ma alla fine non sanno fare a meno l’uno dell’altra”. Il testo in effetti parla chiaro: “Ogni santo giorno mi sveglio/Accendo la radio/Tu resti nel letto/Dormi ancora un po’/Mentre mi rado allo specchio/Combinazioni particolari/Sembro tuo padre se mi metto gli occhiali/Ma se ti prendo la mano/Come due farfalle ce ne andiamo lontano”.

Il video del brano era stato girato durante le fasi più dure della pandemia, e Cremonini aveva raccontato: “Mille volte ci siamo chiesti se fosse opportuno uscire con un video così allegro, pop e surreale, in questo momento.

Se stessimo rischiando di risultare fuori tema. Ma devo ammettere che i primi a ritrovare il sorriso ogni giorno, guardando le immagini di questo video, eravamo proprio noi!”

Cesare Cremonini e Martina Maggiore: è crisi?

Gli ultimi gossip, per la verità, parlano di una profonda crisi tra i due, se non già di una rottura: è il settimanale Oggi che racconta che, sebbene non ci siano state dichiarazioni ufficiali, i due non si starebbero frequentando al momento.