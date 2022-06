Fedez e il racconto dei giorni prima dell’operazione al pancreas: i video che mostrano cosa fece con la moglie e il figlio

Due mesi fa la vita di Fedez è stata travolta dalla scoperta di un grave problema di salute che ha messo in discussione, quantomeno temporaneamente, qualsiasi progetto personale che il rapper ed imprenditore potesse avere per il suo futuro. Non ha mai nascosto di quanto la diagnosi di un tumore al pancreas (sebbene estremamente tempestiva e fortuita, come lui stesso ha spiegato) abbia sconvolto la sua esistenza e quella della sua famiglia. Al contempo, fin dai primi momenti successivi alla diffusione della notizia, Fedez ha spiegato di aver trovato la forza di lottare nell’amore che lo circondava ed in primis nell’affetto di sua moglie Chiara Ferragni e della sua famiglia.

Fedez e la creazione di La Dolce Vita

Oggi, con una serie di immagini e video, il rapper ha raccontato come è nata la canzone resa pubblica in questi giorni, La Dolce Vita, che era stata pensata subito prima della diagnosi ed è stata registrata nei giorni immediatamente precedenti all’operazione chirurgica. Un ruolo fondamentale, in quei giorni, pare l’abbia avuto il figlio Leone, che ha accompagnato il padre durante le sessioni di registrazione.

Nelle immagini pubblicate su Instagram si vedono i volti di Fedez e della moglie Chiara Ferragni: pur sorridenti, non è possibile ignorare il velo di preoccupazione sempre presente, ovviamente dovuto all’ignoto che in quel momento la coppia stava affrontando.

Nel post Fedez spiega che, 3 giorni prima dell’operazione, si era recato nello studio di registrazione per registrare le voci della canzone: “Credo di averlo fatto un po’ per distrarmi da tutto quello che mi stava accadendo ma anche perché non avrei saputo le condizioni successive all’intervento e se mai sarei stato in grado di cantare nel breve periodo”.

Il figlio Leone in studio di registrazione: “Ho condiviso con lui tutto il processo”

Nelle immagini si vede come la moglie Chiara sia sempre al suo fianco e come spesso sia presente anche il figlio Leone, soprattutto nelle immagini scattate nei giorni dopo l’operazione, quando Fedez decise di tornare subito in studio: “Ho condiviso con lui tutto il processo di arrangiamento e chiusura del brano proprio perché ‘la vita senza amore dimmi tu che vita è’.

Avere lui al mio fianco riusciva a farmi dimenticare dei lancinanti dolori post operatori”.

Infine, Fedez ha parlato di quanto questa esperienza gli abbia fatto capire il valore degli affetti e della musica per lui: “La nascita di questa canzone mi ha fatto capire quanto sia importante la musica nella mia vita, di quanto sia quasi un bisogno vitale, la parte più profonda di me e voglio dedicarla a mia moglie, ai miei splendidi figli e a tutte le persone che ci hanno lavorato.

Perché senza di loro non avrei mai trovato la forza di accendere quel microfono”.