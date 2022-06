Oroscopo di Paolo Fox del weekend 4-5 giugno: i segni che vanno incontro a litigi in amore

La settimana è in dirittura d’arrivo e il weekend è ormai alle porte: Paolo Fox, puntuale come sempre, ci ha svelato come saranno i due giorni di pausa settimanale di questo primo, caldo weekend di giugno. Le sue rivelazioni arrivano dalla periodica rubrica su DiPiù Tv.

Ariete socievole, ma riprendetevi dal lavoro

I nati sotto il segno dell’ariete avranno un weekend gradevole: ottimo momento per passare il tempo con gli amici grazie all’influsso di Venere. Il lavoro è stato confuso in questo primo semestre del 2022, ma le cose miglioreranno.

Oroscopo del weekend per il Toro: weekend d’amore per tutti!

Secondo Paolo fox il weekend del toro sarà governato da Venere, esattamente come per gli Ariete. Attenzione ai soldi e alle beghe economiche: non è questo il weekend giusto per trovare soluzioni.

Gemelli, l’oroscopo del weekend è complesso

Weekend di riflessione per i Gemelli, che accusano un po’ la stanchezza, sul lavoro, accumulatasi negli ultimi tempi. Qualcuno magari ha voglia di cambiare mansioni, ma tra il dire e il fare c’è in mezzo il mare. In amore, occhio ai single, che dovranno mettere ordine nella loro esistenza.

Oroscopo del cancro: attenzione ai rapporti di coppia nel weekend

I nati sotto il segno del cancro dovranno essere capaci di mantenere la calma: le storie in crisi, in particolare, sono quelle che rischiano di più.

Siete stanchi e il weekend non aiuta: non fatevi trascinare dalla pigrezza.

Leone in difficoltà, ma tenete a bada la rabbia: l’oroscopo del weekend

Non perdete le staffe, leoncini: anche se le cose non andranno secondo i vostri piani, non agitatevi esageratamente. Ottime evoluzioni invece sul lavoro, dove state vivendo un buon momento.

Vergine, l’oroscopo del weekend di Paolo Fox

Momento di risollevamento per il segno della Vergine: Giove non è in opposizione (finalmente!) e, in amore, i single verranno favoriti da Venere per diversi giorni.

Approfittatene!

Bilancia, il temporale è alle spalle, ora godetevi il weekend

In amore le cose finalmente vanno meglio, e potete rilassarvi un po’. Nel lavoro eravate un po’ fermi, mentre adesso potete procedere con nuovi progetti.

Scorpione in fase silente, Paolo Fox parla di leggero calo

Gli scorpioncini questo weekend dovrebbero tentare di godersi la vita di coppia senza creare problemi dove non ci sono. Occhio al lavoro, dove ci sono poche energie e un leggero calo di produttività.

Sagittario, l’oroscopo del weekend: l’amore è dietro l’angolo

I single del Sagittario potrebbero avere un weekend d’oro: vi potreste innamorare all’improvviso e, per chi non si innamora, ci saranno comunque molte soddisfazioni (sotto il profilo lavorativo).

Capricorno, occhio alle tensioni nel weekend: le raccomandazioni di Paolo Fox

I nati sotto il segno del Capricorno potrebbero avere qualche tensione a livello relazionale, perché c’è qualche problema che va risolto. Giove è dissonante e vi consiglia di fare attenzione al denaro.

Oroscopo del weekend per l’Acquario: amore non al massimo, ma concentratevi sul lavoro

I nati sotto il segno dell’Acquario hanno venere dissonante e i primi a capirlo sono i vostri partner: ci saranno lievi tensioni e difficoltà.

Occhio al lavoro, perché una nuova fase è all’orizzonte.

Pesci nel weekend, momento ottimo nel lavoro

Che si tratti di convivenza, matrimonio o figli, i pesci sappiano che vivranno un paio di giorni molto positivi. Godeteveli, anche perché da lunedì ci sarà esitazione nel lavoro e delle scelte da fare.