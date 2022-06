Domenica In, Mara Venier si commuove a fine puntata: "Quando qualcuno vuole ferirmi e colpirmi..."

L’ultima puntata di Domenica In della stagione è stata all’insegna degli imprevisti e della commozione: se da una parte sembrava che niente volesse andare per il verso giusto (i guasti tecnici si sono susseguiti per tutto il tempo) dall’altra Mara Venier si è lasciata andare ai sentimenti: per lei è stata l’ultima occasione per salutare il suo amatissimo pubblico che, da qualche anno a questa parte, l’aveva nuovamente incoronata come regina della Domenica in Rai.

Mara Venier e il discorso di commiato: “Senza il pubblico ‘ndo animo noi?”

Nel salutare, non senza coinvolgimento emotivo, il suo pubblico, Mara Venier ha ricordato che a dover essere ringraziato in primis è il pubblico: “Senza il pubblico ‘ndo annamo noi?” Ha detto, ricordando che ci sono stati momenti facili e momenti difficili: per mesi la conduttrice ha dovuto lottare contro problemi fisici di varia natura, ed anche pandemia e guerre non hanno facilitato le cose.

In ultimo, ha voluto ricordare chi, come spesso le è accaduto, le ha detto che a causa della sua età avrebbe dovuto mettersi da parte: “Non sono giovanissima. Nella vita ho avuto gioie e dolori e ho una certa età. Qualcuno, quando vuole ferirmi e colpirmi, dice: ‘Vai in pensione, sei vecchia’.

Ma io credo che non ci sia età per chi, come me, fa questo mestiere. Io smetterò, sì. Ma smetterò quando voi pubblico non seguirete più Domenica In e quest’anno è stato un grande successo”.

non sono mancati i problemi ed i siparietti tragicomici in quest’ultima puntata: ad un certo punto pare si sia rotta l’aria condizionata e la temperatura negli studi è salita vertiginosamente, tanto che Mara Venier ha chiesto disperatamente l’intervento dei tecinci esclamando “Stiamo grondando”. Subito dopo, il collegamento da remoto con Cesare Cremonini, presente per un’intervista, non ha funzionato.

“Oggi è l’ultima puntata e sta succedendo di tutto! Per una volta che riesco ad avere Cremonini in studio “me salta la connessione” ha datto la Venier, sbottando in trasmissione.