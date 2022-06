Romina Carrisi felice con il nuovo fidanzato: chi è lui, il regista di 16 anni più grande

Romina Carrisi è una 35enne innamorata e felice: questo quantomeno si evince dalle ultime immagini che la stesa ha pubblicato sul suo profilo Instagram, dove esce allo scoperto con il fidanzato Stefano Rastelli, regista, con cui avrebbe una relazione da qualche tempo.

I due hanno 16 anni di differenza, che però non sembrano sentire per nulla.

Romina carrisi fidanzata con stefano Rastelli? Le immagini

Romina Carrisi ha appena festeggiato i suoi 35 anni insieme a tutta la famiglia ed alle persone che ama di più: Romina e la famiglia, comprensiva di tutte le sorelle, il fratello, madre e padre (mancava all’appello solo Romina Carrisi), amici come Delfina Delettrez Fendi e, infine, Stefano Rastelli.

I due sono apparsi insieme nelle foto, abbracciati, insieme ad Albano mentre cantano a squarciagola facendo quella che su Instagram la festeggiata definisce “La grande Caciara”. sicuramente i due devono essere molto affiatati, visto che lui ha già conosciuto la famiglia di lei e sembra avere un ottimo rapporto con il padre Albano.

Al party era presente anche la sorella Cristel, tornata in Italia insieme al marito Davor Luksik per festeggiare la sorella.

Stefano Rastelli, chi è e cosa fa il nuovo fidanzato di Romina Carrisi

Stefano Rastelli ha 51 anni ed è regista televisivo: lavora a Oggi è un altro giorno, dove è regista di esterna.

Lui e Romina si sono conosciuti proprio in occasione di una puntata del programma: secondo indiscrezioni tra loro la scintilla sarebbe scattata per via di uno scherzo: essendo presenti i paparazzi Rastelli avrebbe proposto a Romina di darsi un bacio per scherzo, per ingannare i fotografi, ma da lì sarebbe nato un sentimento autentico.

Romina Carrisi, da tempo, è un’opinionista fissa del programma di Serena Bortone.

Stefano Rastelli è separato ed ha due figlie: ultimamente ha avuto diverse soddisfazioni a livello lavorativo, tra cui il premio al festival del Film Corto per i suoi servizi sulla situazione ucraina.

Né Rastelli né Romina Carrisi, per ora, hanno ufficializzato la relazione.