Ursula Bennardo e Sossio Aruta in crisi? Le parole di lui e, subito dopo, la risposta attraverso i social

Tra le coppie nate a Uomini e Donne ci sono loro, Sossio Aiuta e Ursula Bennardo, figli del trono over, poi spiaggiati a Temptation Island, periodicamente di nuovo sulle pagine del gossip per crisi, liti, riconciliazioni e gravidanza. L’estate è cominciata e le coppie di Uomini e donne escono dallo congelatore mediatico ed un unico scopo: mostrarsi di nuovo sui social e dare un senso all’ultima sponsorizzazione di costumi.

Sossio e Ursula, coppia a corrente alternata: da Uomini e Donne a Temptation Island

Sossio e Ursula stanno insieme ormai da diversi anni: l’ex calciatore aveva conosciuto la dama negli studi di Maria De Filippi ed era esploso l’amore.

Dopodiché era arrivato Temptation Island, il Sossio show fatto di balletti e strusciamenti per la giovanissima tentatrice Sara (per la quale il caro Aiuta aveva nettamente perso il capo), con un’umiliata Ursula a fare da spettatrice.

Successivamente la coppia si era riconciliata, con tanto di gravidanza a suggellare il rapporto: era nata Bianca, la daddy’s girl che sembra ora essere il cemento di coppia che per anni i due non erano riusciti a trovare.

Sossio enigmatico sui social: la reazione di lei

Ultimi movimenti social hanno però messo la pulce nell’orecchio dei fan della coppia: i due avevano cominciato a non seguirsi più e lui aveva messo nelle storie s l’enigmatica frase “tutto ha una fine e un inizio”.

A cosa si riferisse, non si sa: un amore? Una partita di calcio? Una crisi di governo? Difficile a dirsi. Visto l’andamento schizofrenico della relazione con Ursula, ovviamente in molti hanno pensato si trattasse di lei, considerando anche che i due non si vedevano insieme sui social da giorni.

In realtà, la questione si è risolta in un nulla di fatto: oggi i Sossiardo sono di nuovo insieme: la famigliola felice è in viaggio perché Sossio deve girare delle scene per un film, Sbagliando s’impara.

Le ultime mosse risultano dunque inspiegabili, così come l’apparente allontanamento dei due: va però detto che questi sono fenomeni tipici nell’ecosistema di Uomini e Donne, laddove il pubblico non può pensare di scordare una coppia per più di 3 mesi. Anche se tu hai lasciato Uomini e Donne per preferirgli l’estate, le repliche dei telefilm e i costumi da bagno, uomini e donne troverà il modo di raggiungerti.