Isola dei Famosi, i naufraghi cominciano a sentire la stanchezza: tensioni in Honduras e liti a distanza

La ventiduesima puntata de l’Isola dei Famosi ha regalato il solito concerto di forti emozioni, sensazioni di lieve ribrezzo e soddisfazioni per gli amanti della rissa televisiva. In una sola serata abbiamo visto una lite tra fidanzati a distanza, uno scherzo venuto male e gente costretta a mangiare testicoli di toro.

Lory Del Santo e Nick Cerioni nel mirino del gruppo

La 22esima puntata de L’Isola dei Famosi è iniziata con toni tiepidi: il solito riassunto della puntata precedente, alcune opinioni sui concorrenti e commenti vari. La tensione cresce, perché i naufraghi sono sempre più magri, devastati dal sole e oggettivamente stanchi: dopo 78 giorni c’è chi ucciderebbe la madre per un panino al prosciutto.

I naufraghi che fanno saltare i nervi più frequentemente sono Nick Cerioni e Lory del Santo, accusati di fare qualsiasi cosa pur di andare avanti nel voto: Lory De Santo ha la spiacevole sorpresa di perdere pure alleati in patria, in quanto il fidanzato Marco Cucolo, dallo studio, fa presente di non essere d’accordo con i suoi comportamenti. Lei la prende così sportivamente che litigano a distanza transoceanica.

La puntata è in mano a Soleil Sorge e Vera Gemma, ospiti del programma: le due formano due squadre che si sfideranno per tutta la sera.

Le sfide sono tra il solito e l’insolito: c’è l’uomo vitruviano (e lì vince Soleil, che vanta capacità fisiche da Uomo Ragno e fa venire un infarto ai maschi presenti per via di un costume che non lascia spazio all’immaginazione) e ci sono quelle più hard core, come la sfida a mangiare qualsiasi oscenità creata da madre natura: dai testicoli di toro alle zampe di gallina. La sfida allo stomaco più coraggioso viene vinta dalla squadra di Vera Gemma.

Isola dei Famosi o Isola degli scherzi? I simpatici umoristi dell’Honduras

Per quanto riguarda gli scherzi, quelli orchestrati in questa puntata lasciano un po’ a desiderare: il primo è ad opera di Alessandro Iannoni che decide di terrificare la madre Carmen Di Pietro con la prospettiva più orribile che la Di Pietro possa temere: l’età adulta e l’emancipazione.

Il ragazzo fa infatti credere alla madre di uscire ogni sera con una ragazza diversa, tra locali e discoteche, e ovviamente, come previsto, la naufraga dà di matto.

Fallisce totalmente invece il tentativo di scherzo ad opera di Guendalina Tavassi verso suo fratello Edoardo, al quale tenta di far credere di essere in procinto di tornare sull’isola.

Lui, che la conosce dalla nascita, capisce subito e non ci cade neanche per un secondo.

La puntata decreta un eliminato ufficiale: Lory de Santo abbandona l’Isola dei Famosi. I prossimi nominati sono Nick Cerioni, Estefania Bernal, Marialaura De Vitis e Gennaro Auletta.