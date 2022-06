Luca Salatino in lacrime per Soraia: cosa sta succedendo alla nuova coppia di Uomini e Donne

Sono ormai passate un paio di settimane da quando sono trapelate le prime indiscrezioni sulla scelta a Uomini e Donne di Luca Salatino e per molta gente la loro storia era già pronta ad essere gettata nel bidone della spazzatura come pesce stantìo. La coppia, in realtà, gode di ottima salute.

Va detto però che qualche giorno fa Luca Salatino è stato filmato in lacrime insieme alla fidanzata: sono stati proprio i due diretti interessati a spiegare cosa sarebbe successo.

Luca Salatino in lacrime per Soraya

Luca Salatino ha passato qualche giorno sul lago di Como, godendosi il ponte del 2 giugno tra traghetti e cene romantiche in compagnia dell’inseparabile Matteo Alfieri, che era in loco insieme alla fidanzata Valeria.

Ogni singolo passo della coppia Cerutti-Salatino è stata ampiamente documentata via social, dalle ciabatte di lei alle lamentele di lui per gli alti costi della zona lacustre.

Alla fine però i due si sono dovuti separare, in quanto Salatino doveva tornare a casa sua a Roma: non prima, però, di avere un vero e autentico momento di disperazione fuori dalla stazione di Milano centrale, dove lei ha filmato il ragazzo mentre piangeva alla prospettiva di dover lasciare la sua ragazza.

Lei, dal canto suo, non era certo felice: tuttavia ha cercato di consolarlo ricordandogli che nel giro di una settimana sarebbero stati di nuovo insieme.

Luca e Soraia: storia dell’amore nato a Uomini e Donne

Luca Salatino e Soraia Allam Cerutti si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne nel corso dell’ultima stagione del programma. Lui, nei panni di tronista, ha fino all’ultimo tentennato nella scelta: dopo l’auto eliminazione di Aurora Colombo (che sembrava essere la favorita del tronista) a corteggiare Luca sono state Lilli Pugliese e Soraya Cerutti. Lui, in una soffertissima sessione di scelta, ha dichiarato il suo amore alla seconda, rimandendo comunque in rapporti estremamente positivi con la prima.