Uomini e Donne, Soraia e Luca Salatino escono allo scoperto: ecco cosa è successo subito dopo la scelta

Alla fine hanno vinto loro e si sono dimostrati i più furbi di tutti: mentre il mondo era lì a malignare ipotizzando che Soraia Cerutti e Luca Salatino si fossero già lasciati e che lei, dopotutto, fosse stata per lui una scelta di ripiego, loro stavano solo nascondendo -molto bene- il loro fresco legame.

Questo, almeno, è quanto si evince dalle ultime stories che lui e lei hanno pubblicato dopo che l’ultima puntata di Uomini e donne con loro due protagonisti è andata in onda. Tutti, ora, hanno potuto godersi i primi momenti della coppia insieme.

Soraia Cerutti e la scelta a Uomini e Donne

Luca Salatino ha dichiarato ieri in differita televisiva, a Soraia Cerutti, tutto il suo amore: lo ha fatto in mezzo ad una valle di lacrime, con colpi di scena e momenti di pathos, ma lo ha fatto.

I due avevano lasciato lo studio di Uomini e Donne abbracciati, mentre spiegavano che avrebbero usato il tempo a disposizione per parlare e conoscersi (in verità lui ha, in vero spirito di caserma, puntualizzato che avrebbero parlato molto poco, ma tant’é).

Mentre ancora i petali di rose non avevano toccato terra negli studi Helios, già fuori le malelingue dicevano di tutto: non si stanno comportando in modo normale, non sono spariti dai social come fanno tutti, passano invece il tempo con gli amici quindi di sicuro non si frequentano.

Erano tutte ipotesi che avevano un fondo di verità, per carità: di solito una neo coppia i telefoni li butta giù per lo scarico del water e ne approfitta per contorcersi in mezzo alle lenzuola, invece loro riempivano il feed di foto in vacanza. Con altri.

Soraia e Luca Salatino insieme tra Como e Milano

Oggi, la smentita: letteralmente piovono stories su Instagram che mostrano, passo dopo passo, l’arrivo di Luca Salatino a Como, a casa di lei: l’arrivo a Milano centrale, il viaggio in macchina (con lui che timidamente dice “ma non mangiamo a Milano?” E lei che imperativa dice “no, mangiamo a Como”, giusto per stabilire da subito i rapporti di forza nella coppia) e poi la mattina dopo, in mutande e ciabatte, con lui che prepara il caffé e poi sparge il palo santo in giro per casa “per togliere la negatività”.

Che negatività ci possa essere da togliere, in una casa dove due neo fidanzati hanno appena passato la notte, non è dato saperlo.

Insomma, felici e contenti, quantomeno per ora: i bookmaker sulla liaison Salatino-Cerutti continuano a scommettere poco, ma la possibilità che alla fine le cose vadano bene esiste anche per le relazioni meno credibili.

Figuriamoci per una che è appena stata ripulita con il palo santo.