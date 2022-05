Uomini e Donne, Luca Salatino sceglie Soraya: la reazione di Lilli e il gesto epico della ragazza per il tronista

Luca Salatino ha scelto Soraya, come si sapeva già da ieri: a commuovere di più però è stata la reazione di Lilli, che tra fiumi di lacrime si comportata in maniera adorabile.

La scelta di Luca Salatino a Uomini e Donne è stata divisa in due puntate e questa decisione, in un primo momento, poteva sembrare insensata: dopotutto non parliamo mica di un volume di Harry Potter, perché tirarla così tanto per le lunghe?

Oggi i fan del programma hanno capito: il carico emozionale sprigionato dal confronto tra Luca Salatino e le sue due corteggiatrici, Soraya e Lilli, era di portata mastodontica, così come la quantità di lacrime profuse dai tre, dal pubblico e dagli ospiti durante tutto il confronto.

Luca Salatino e Lilli: come essere rifiutati ed uscirne con classe

Luca Salatino appare in onda seduto sulla sedia rossa, visibilmente in difficoltà emotiva, perché sta per accogliere davanti a lui Lilli -che ormai, lo sanno tutti tranne lei, non sarà la sua scelta.

Luca, vecchia volpe, comincia a parlare senza che lei possa intuire subito di essere alla ghigliottina: “Sei stata la prima ragazza che ho portato fuori ho subito sentito qualcosa di forte” dice lui, ponendo le giuste basi per una delusione apocalittica per la ragazza “anche il fatto che tu abbia raccontato una parte che tenevi nascosta della tua vita mi ha fatto capire che non sei una ragazza, sei una donna”.

Lilli, ragazza ma anche donna, segue il monologo in silenzio, ogni tanto facendo cadere una singola e discretissima lacrima che potrebbe essere di commozione o di tensione. Lui arriva ad una parte ostica: “Le nostre paure, le tue paure stavano prendendo il sopravvento” dichiara, salvo poi arrivare ad un lieto fine: “poi è successo qualcosa, forse anche grazie a me insieme abbiamo superato queste paure ed ho conosciuto la parte più bella di te”. Lei a quel punto è ufficialmente commossa, ma sta per arrivare un treno addosso alla corteggiatrice e questo treno ha la forma di un “però”.

Luca Salatino riesce a dire solo quello, “però”, poi scoppia a piangere fragorosamente: si ferma solo per continuare, dicendo “alla fine ho dovuto ascoltare il cuore” e lì lei capisce, non può non capire, che non è lei la prescelta.

Seguono lacrime copiosissime da parte di lei, che però fa qualcosa di meraviglioso e praticamente inedito nel dating show: non urla, non insulta, non si arrabbia, non dice “tu mi hai preso in giro”, piange e basta perché è dispiaciuta mentre Maria De Filippi le ricorda che è giovanissima e ne ha di tronisti a cui far girare la testa davanti a sé, nel suo futuro, che non è il caso di preoccuparsi.

Luca Salatino sceglie Soraya: la risposta di lei

Poi, il gesto che fa crollare anche i cuori di pietra più aridi del pianeta: lei si rende conto che a lui sta dispiacendo davvero deluderla, si alza e lo abbraccia. Forse Lilli non ha conquistato Luca ma in quello studio ha conquistato chiunque altro: Tina Cipollari, Gianni Sperti, Queen Mary, Ida Platano (che un confronto così pacifico, con Guarnieri, non l’ha mai vissuto in vita sua) e forse pure i tecnici del suono, gli addetti ai camerini e i cameraman.

Lilli lascia lo studio con un mazzo di rose, sconfitta ma vincente sul lungo periodo: fuori dalla porta probabilmente ci saranno almeno 50 uomini pronti a giurarle eterno amore, per come si è mostrata negli ultimi 10 minuti.

Entra in studio Soraya, a cui Luca decide di fare lo scherzo definitivo: rosolarla a fuoco lento, parlando del loro rapporto come di una realtà destinata al fallimento, per poi dirle che in definitiva è lei, proprio lei, la prescelta. Un sadismo fan service, costruito e del tutto gratuito, ma il pubblico di Uomini e Donne non aspetta altro. Soraya entra con l’atteggiamento da dead man walking: l’ultima esterna a dire di entrambi è andata malissimo, e lei si aspetta di essere silurata: niente scelta, niente fidanzato nuovo, niente vita di coppia su Instagram, addio carriera alla Giulia De Lellis.

Luca Salatino racconta delle prime esterne bellissime e conviventi, del sorriso genuino di lei e poi, con un goal di testa al novantesimo, manda la curva Sperti-Cipollari in delirio e dice: “Qualcosa dentro di me era cambiato, era cambiato tutto in modo non bello (qui fa una pausa ad effetto, ndr) bellissimo, quanto mi mancava quel sorriso, quegli sguardi, quegli abbracci…”

Soraya sotto shock dopo la scelta: “Perché hai fatto così?”

A quel punto lei capisce, tutti possono gettare la maschera, lui sorride: lei è basita, “ma nell’ultima esterna, perché hai fatto così”…poi si abbracciano e si baciano -si interrompono solo perché lei non se ne capacita: ma perché trattarla malissimo in esterna se già l’aveva scelta? Maria De Filippi, vecchia guardia degli intrecci amorosi televisivi, le suggerisce timidamente: “Faceva finta, era tutto preparato”. Lui spergiura che no, era veramente in difficoltà, troppi sentimenti tutti insieme. Vuole solo baciarla e andarsene. Giusto il tempo di un paio di battute a doppio senso degne del Luca Salatino che ormai conosciamo (“Non è che parleremo molto adesso, Maria”) un saluto veloce allo studio e poi via, fuori dal mondo delle telecamere, pronti a godersi la realtà quotidiana. Già ieri, in verità, ci sono stati dubbi sul fatto che i due si stiano effettivamente frequentando fuori dal dating show: vediamo se adesso arriverà qualche vera conferma.