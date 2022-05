Verissimo, Ida Platano su Riccardo Guarnieri: “Amore immenso”: invece dietro le quinte era successo di tutto

Ida Platano sta dando un volto all’espressione metaforica “essere sulle montagne russe”: in pochi giorni l’abbiamo vista rincontrare il grande amore Riccardo Guarnieri, lentamente aprirsi alla speranza, definirlo un “amore immenso”, poi infuriarsi per motivi ancora non accertati nello specifico e, infine, litigare ferocemente con lui davanti a una basita Maria De Filippi.

Il tutto pare abbia richiesto tra le 72 ore e i 5 giorni (i dettagli sono ancora da verificare). Quel che è certo è che i tempi televisivi questa volta non sono stati dalla sua parte e mentre l’amore si evolveva in diretta Ida Platano lo seguiva in differita, complici le modalità di registrazione di Verissimo.

Il pubblico, ovviamente, nn ha voluto ignorare la cosa, con le conseguenze che la natura dei social permettono di mostrare.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, un amore di alti e bassissimi

Quello tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è un amore Fast & Furious: stanno insieme poco, si lasciano per poco, litigano moltissimo. Capire il perché si fidanzino, si lascino e litighino è sempre la parte più difficile della questione. Pochi giorni fa Riccardo Guarnieri, che negli ultimi anni aveva fatto giri immensi senza intenzione di tornare, era in effetti ritornato.

Più precisamente era tornato a Uomini e Donne, per tentare un nuovo, ennesimo approccio con Ida Platano. Lei, dopo iniziali (minime) resistenze si era aperta a ogni possibilità ed i due erano stati a cena insieme. A quanto pare si è trattato di una cena superlativa perché lei, sull’onda di un entusiasmo non ben giustificato, aveva stato raccontato a Silvia Toffanin: “Cosa provo oggi per lui? Non è amore, è amore immenso”. Uno slancio dichiarativo notevole, se si considera lo stato dell’arte in quel momento (ovvero durante la registrazione del programma, antecedente a sabato) dalla stessa Ida spiegato: “Se lui è innamorato?

Non lo so. È tanto orgoglioso però io penso di sì. A cena insieme sembrava come il primo incontro, ci guardavamo negli occhi, ci siamo toccati, come la prima volta. Non c’è stato un bacio. Spero ci sarà”.

Ida e Riccardo, lite furiosa a Uomini e Donne: “Non ci sono le basi”

I maledetti tempi televisivi hanno voltato la faccia a Ida Platano: mentre lei a Verissimo, sabato pomeriggio, raccontava dell’amore assoluto tra lei e Riccardo, nella vita reale i due litigavano ferocemente sotto gli occhi di Maria De Filippi, arrivando ad accusarsi a vicenda più o meno di qualsiasi cosa accaduta negli ultimi due anni eccetto l’invasione dell’ucraina.

A quanto pare la lite è dovuta al fatto che lui avrebbe fatto un dietrofront palese davanti alla prospettiva di proseguire il rapporto con la Dama: “Non ci sono le basi per ricominciare.

Pensavo di trovare una donna diversa e trascorrere una serata tranquilla”. Lei, a quel punto, reagisce con sportività: s’infuria, urla, gli dice che si deve vergognare: la rabbia è tale che deve arrivare un tecnico con un bicchiere d’acqua per evitare che la Dama vada in ebollizione.

Su twitter, nel frattempo, gli utenti non si sono risparmiati: il gioco di specchi e leve tra dirette e registrazioni ha mostrato una Ida innamorata e ignara che, in effetti, poco prima aveva chiuso i ponti furiosamente con l’uomo che si trovava a descrivere come “amore immenso”.

Alcuni, su Twitter, hanno definito l’intervista a Verissimo come “la peggiore di sempre”. Altri hanno ritenuto che la Platano rappresentasse una caduta di stile da part dei Silvia Toffanin, abituata, hanno scritto, ad ospiti di ben maggior fama. Insomma: per Ida non è un momento felice, né nella vita in diretta, né in quella in differita.